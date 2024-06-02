陳其邁又狂CALL 李柏毅爭取首座校際研教園區1.84億預算
高市府在立委李柏毅協助下，向教育部申請113年「國家重點領域校際研教園區」所需的工程經費，已獲得行政院同意動支新臺幣1億8,480萬元。李柏毅表示，市長陳其邁經常打電話來討論科技大廠進駐後續事宜。他也多次向中央強調擴大高階科技人才培育量能的重要性，日前政院已函文高市府，自己相當期待未來舊左中發展。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅指出，卓榮泰院長率行政團隊備詢首日，他不忘這陣子市長的託付，當天隨即要求教育部長鄭英耀加速陽明交大與清大設校進度，讓舊左中變身校際研教園區。
日前，行政院同意動用第二預備金1億8480萬，要在高雄打造全台首座國家重點領域校際教研園區。李柏毅要求鄭英耀盡速函文高市府，市府現已收到函文，將儘速展開後續作業。預計118年陽明交大與清大可培育2100位碩博士生，為台灣高科技產業注入源源不絕的活力。
李柏毅認為，台積電將在2025年投入量產，還有許多科技大廠未來將進駐左楠，周邊交通與用水用電等基礎設施正進行施工，教育規劃當然也必須超前部屬。舊左中設置園區不只能帶動舊部落發展，更能打造舊左中成為護國群山產業人才庫。
李柏毅說，陳其邁積極推動高雄城市轉型，人才更是產業競爭最重要基礎，今年初市長和陽明交大、清大達成共識，規劃將到左營設置分校。自己在徵詢地方意見過程時，里長群組們主動支持、迴響熱烈，希望可以打造高雄專屬的「矽谷模式」，大家也都相當期待兩所頂尖大學未來能夠到高雄設校。