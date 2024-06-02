科技公司老闆欲提領200萬面交 鹽埕警輪番上陣勸說阻詐
高雄市某環境科技公司游姓老闆日前前往到銀行欲提領新臺幣200萬元，稱提領新臺幣200萬元欲作為私人工程佣金報酬，行員察覺有異，請求警方協助，過程中游男不願多談，且情緒高漲認為警方延誤其時間，員警同時聯繫其公司員工，員工表示游男疑似受到投資詐騙。經員警輪番苦口婆心勸導之下，游男才終於打消提領鉅額現金之念頭。
記者郭凱杰／高雄報導
轄區鹽埕警分局表示，游男為某環境科技公司老闆稱提領新臺幣200萬元欲作為私人工程佣金報酬，惟對於員警詢問對方姓名及面交時間地點均不願多談，過稱中游男情緒高漲，不斷表示提領現金並無違法，認為警方延誤其時間。警方一面安撫游男情緒，同時聯繫其公司員工，員工表示游男疑似受到投資詐騙，但游民不聽家人及員工勸阻，也不透露詳細情況。
隨後在派出所所長及偵查隊等數名員警趕赴現場後，接連對游男曉之以理，並將其先帶回派出所休息，同時聯繫家屬到場，一個多小時後，經員警輪番苦口婆心勸導之下，游男才終於打消提領鉅額現金之念頭。
鹽埕警分局呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢，亦能「有效打擊詐騙」保護自己、保護他人。