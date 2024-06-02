小粉紅崩潰在路上！「3兆男」黃仁勳熱情挺台　金句連發一次盤點

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳宴請供應鏈夥伴時說，台灣是AI科技的中心，科技的擴張將使得台灣受益被問到輝達是否持續投資台灣？黃仁勳說，「我總是投資台灣，台灣是我最重要的國家之一，輝達的生意從台灣開始，我們在這建立晶圓，也在這裡建立系統，還有許多生意上的合作夥伴」。
◼︎「台灣位在電子產業的中心」
黃仁勳抵台第一天去逛臨江夜市，談及了台灣在科技產業的重要性，他說：「台灣是全球最重要的國家之一，台灣位在電子產業的中心，電腦產業的發展也是因為台灣，所以是非常非常重要的國家。」
◼︎「我當然愛台灣，台灣真的是超讚」
台灣供應鏈夥伴喊話，「我們還有很多工作與努力要做，我們一起工作已經30年，未來10年仍將持續」。並強調「輝達是台灣的一部分，台灣也是輝達的一部分，我愛台灣，我當然愛台灣，台灣真的是超讚」。
◼︎「台灣人都很善良禮貌，從來沒擔心過人身安全。」
身價破3兆台幣的黃仁勳是全球前15大富豪，雖然身邊有貼身保鑣隨行，但是他寵粉無極限，簽名合照來者不拒，他說「台灣人都很善良禮貌，從來沒擔心過會有人身安全問題。」
◼︎「用跑的，別用走的！」
黃仁勳去年（2023年）在台大畢業典禮致詞時勉勵畢業生，身處AI時代「Run, don't walk！（用跑的，別用走的！）」且務必記得「Either you’re running for food, or running from being food（要不就是你追逐食物，要不然你就會成為被他人追獵的食物）。
◼︎「坦誠錯誤，謙卑尋求幫助，是成功人士最難學會的。」
同樣在2023年的台大演講中，黃仁勳分享當時與SEGA合作建造遊戲主機，他當時發現自己失敗，但又需要SEGA支付合約全額費用才能讓公司活下去，在這個關鍵時刻，黃仁勳決定向SEGA執行長坦誠，沒想到對方完全能理解這個狀況，也讓Nvidia多活了6個月，就是這6個月公司建造了備受矚目的Riva 128，他說：「坦誠面對錯誤，謙卑尋求幫助，是聰明、成功人士最難學會的。」
◼︎「學會放棄是邁向成功的核心關鍵」
2010年Google將 Android 系統打造成出色圖形的平台，Nvidia 成為 Android 合作夥伴，手機市場龐大，我們能搶占市占率。但Nvidia放棄這塊市場。因為 Nvidia 的使命，是創造出能解決「普通電腦解決的問題」的電腦，他說「撤退對聰明且成功的人來說並不容易。然而，戰略性的撤退、犧牲、決定放棄什麼，是成功的核心，非常關鍵的核心。
◼︎不戴手錶，因為「現在」才是最重要的」
黃仁勳先前出席華美半導體協會年會，擔任晚宴主講人，當被問到年輕人如何面對瞬息萬變的環境時，他說，「我不需要追求更多，但我渴望把當下的工作做到最好，輝達沒有所謂的長期策略和計畫，我們想的都是，今天要做好什麼事？」他還透露自己不戴錶的原因「因為『現在』才是最重要的，我專注當下」。
◼︎總穿黑色皮衣「這樣就能減少非必要決策」
黃仁勳總是黑色皮衣現身，他解釋「這樣就不用想要穿什麼顏色，減少非必要決策。」而這樣的作法也是許多成功人士會選擇的方式。
◼︎「韌性對於成功至關重要。」
黃仁勳回到母校史丹佛大學演講時說降低自己的期待，但不代表要降低自己的目標，而是設定實際的目標，這樣才不會在失敗時累積太多不滿，導致放棄，持續堅持下去往往是成功的關鍵。