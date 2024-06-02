沒症狀不代表很健康！醫示警「5族群」：癌症、慢性病容易找上門

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⚠️肥胖：肥胖本就是與多種癌症有正相關，包括肺癌、心臟病、糖尿病等，控制體重、健康飲食和適量運動，才能有助於降低罹患癌症的風險。
⚠️抽菸和喝酒：長期抽煙和過量飲酒，都會讓人成為肺癌、口腔癌、食道癌等等癌病變的高風險健康族群，戒菸和限制飲酒是重要的健康習慣。
⚠️年齡：隨著年齡增長，罹患某些癌症和慢性疾病的風險，也會增加更多，尤其是超過50歲後更為嚴重。定期做乳房攝影檢查、甲狀腺檢查、大腸癌篩檢等有助於早期發現。
⚠️情緒壓力：長期處於高度壓力狀態的人，罹患肺癌、大腸癌、乳癌、胰臟癌是罹患癌症和其他慢性病的風險，比一般人高上許多，所以日常保持心理健康和適當的壓力管理對預防癌症很重要。
黃軒說明，「外表的健康，並不能完全反映內在的健康狀況」，某些慢性疾病或健康問題在早期階段，可能不會有明顯的症狀出現，例如高血壓、心臟病就很難在日常被發覺，重點在於，平常有沒有做好「健康檢查」，尤其是當有癌症家族史、心血管疾病或糖尿病等慢性病家族史，更要透過精密醫療儀器一一檢查。
黃軒強調，「預防總比治療來得好，不要等到身體發出警告信號才開始行動」，保持健康的生活方式，包括均衡飲食、適量運動、充足睡眠和減少壓力，這些都是身體健康的關鍵。