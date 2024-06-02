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阿沁凌晨發文公開證據！砲轟Faye抄襲創作　怒批：絕對會告到底

▲阿沁（左）凌晨突然發聲，指控Faye（右）不僅抄襲他的創作，還拒絕和他道歉，表示絕對會將Faye告到底。（圖／IG fir.real、faye.officialpage）
▲阿沁（左）凌晨突然發聲，指控Faye（右）不僅抄襲他的創作，還拒絕和他道歉，表示絕對會將Faye告到底。（圖／IG fir.real、faye.officialpage）

記者施以慧／綜合報導

F.I.R.飛兒樂團近年來鬧出不風波，先是主唱Faye（詹雯婷）被無預警退團，去年Faye還與鍵盤手陳建寧爆出偽造文書爭議，雙方對簿公堂，而吉他手阿沁去年底也結束唱片合約，回歸獨立創作人身分。不過阿沁今（2）日凌晨卻突然在IG上發聲，控訴Faye抄襲他的創作，還表示將會對她提告。

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阿沁怒轟Faye在2018年發行的〈蒼穹〉疑似抄襲了自己創作的〈你的微笑〉、〈千年之戀〉、〈流浪者之歌〉，「從Tipline分、作曲手法、轉調方式、吉他和弦，任何人都聽得出來是阿沁的標準手法。共創是co-writing 是MUST多年提倡的優良寫歌模式。」還表示自己無法再忍耐，絕對會告到底。

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▲阿沁點出Faye在2018年發行的〈蒼穹〉抄襲他多首創作，還指控Faye不僅遲遲不道歉，還不放上阿沁的署名。（圖／IG fir.real）
阿沁坦言，這些歌曲完成度就已有90%，也願意和成員分享版權與署名權，甚至願意與Faye分享1/3的終生版權收入，但苦等2年，Faye疑似卻遲遲未道歉，「自稱音樂唱作人，還知法犯法，良心何在。提醒等了妳兩年，我也不用分版稅，只希望妳道歉並放上我的署名，有這麼難嗎？那只好提告到底了。抱歉。」

最後甚至還爆出案外案，阿沁坦言自己與Faye的對話遭到錄音，「原來妳都是演戲，希望我法庭為妳作證？好，就當我自己是智障。」對此，Faye所屬亞神音樂則僅回應：「不清楚爆料者的訊息來源與內容真偽，因此不表示意見。」

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