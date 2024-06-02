《黑金》小學生版續集來了！班長大選「黑社會化」 童年回憶崩壞
超經典的香港電影《黑金》（情義之西西里島）創造出無數金句，例如「你坐馬自達，怪不得塞車」，時至今日都是許多人朗朗上口的台詞。近期Youtuber「有特色的帥哥」相隔一年發布「《黑金》小學生版」第二集，超搞笑劇情瞬間引戳爆網友笑點。
記者潘毅／綜合報導
Youtuber頻道「有特色的帥哥」是由修哥、冠子組合而成，平時主要內容是以拍攝長篇搞笑劇情片為主，去年更以「《黑金》（小學生版）｜我話說完 誰贊成 誰反對」獲得第五屆走鐘獎「潛力新星獎」。
沒想到近期「有特色的帥哥」竟然推出續集「《黑金2》(小學生版)｜10歲以下的小朋友都是我的人」，把「小學生選班長」拍得像成人世界中黑社會般的深度劇情，修哥飾演的「副班長」用盡心機，買通其他股長，打算接下班長之位。
不料最後「副班長」修哥竟遭忠臣「學藝股長」冠子背叛，完全不知道班長選舉改期，還跑去參加寶可夢比賽，回來時已經由冠子成為新任班長，還祭出「電腦課不切畫面」、「不用外掃區打掃」、「不用做體適能」等收買人心的政策，讓小學生上演「勾心鬥角」的極大反差劇情。
《黑金2》(小學生版)才短短上傳不到兩天，就已經吸引超過21萬人觀看，許多網友紛紛笑翻表示「還沒出社會就已經這麼黑暗了，還我小學回憶啦」、「還把故事圓回去第一集的營養午餐標案」、「光是電腦課不切畫面就有我的一票」、「感謝《波拉西亞戰記》乾爹讓我們有長篇可以看」。