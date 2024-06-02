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張員瑛悄悄休假旅遊去！素顏逛街沒人認出　照片曝光粉絲傻眼了

▲張員瑛日前開啟休假模式，與好友出門旅遊，而素顏逛大街的她完全沒被路人認出，後續她也在IG上貼出照片，不上妝的樣子讓百萬粉絲都傻眼。（圖／IG for_everyoung10）
▲張員瑛日前開啟休假模式，與好友出門旅遊，而素顏逛大街的她完全沒被路人認出，後續她也在IG上貼出照片，不上妝的樣子讓百萬粉絲都傻眼。（圖／IG for_everyoung10）

記者施以慧／綜合報導

年僅19歲南韓女團IVE成員張員瑛，因為擁有精緻的臉蛋和173公分的身高，被粉絲封為「人間洋娃娃」。近年她的人氣飆漲，一舉一動都能成為焦點，日前還因為在演唱會上邊跳舞邊轉圈，而被粉絲爭相模仿，「張員瑛」轉圈一瞬間成為熱搜話題。不過張員瑛近期疑似開啟休假模式，悄悄放鬆旅遊，但她素顏的狀態似乎沒有被粉絲認出，而她後續也在IG上貼出素顏的旅遊照，讓百萬粉絲全看傻。

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張員瑛憑藉著無辜的眼神和纖細的身材，不僅穿什麼都好看，身上的穿搭和單品也屢屢成為現在年輕人學習的對象。昨（1）日張員瑛在IG上曬出一系列度假的照片，相片中張員瑛以小小露肩的黑色上衣，搭配卡其色傘裙，還綁起丸子頭，看起來非常有活力，體現出她這個年紀應該有的清新模樣，和舞台上性感的形象截然不同。

▲張員瑛
▲張員瑛以小小露肩的黑色上衣，搭配卡其色傘裙，還綁起丸子頭，素顏的狀態依然藏不住高顏值。（圖／IG for_everyoung10）
而貼文一出，張員瑛素顏的照片也瞬間吸引超過126萬名粉絲按讚，「根本是高中生」、「素顏狀態太好啦」、「隔著螢幕都能感受到自由氛圍」、「我的天，怎麼沒有遇見妳」、「少女感十足」、「看圖片就很自由愜意」、「員瑛的笑容太有感染力」、「好好休息，別太累」、「放鬆很棒，請繼續拜託」、「天啊員瑛好自然。」

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