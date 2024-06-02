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黃仁勳喊「台灣是非常重要國家」　中國網友崩潰：真制裁不了！

▲輝達在「GTC 2024」大會上由執行長黃仁勳，曝光最強AI晶片Blackwell GPU頂規，事實上輝達的產品已經深入生活，讓中國網友也無法輕易喊「制裁」。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達在「GTC 2024」大會上由執行長黃仁勳，曝光最強AI晶片Blackwell GPU頂規，事實上輝達的產品已經深入生活，讓中國網友也無法輕易喊「制裁」。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者周淑萍/綜合報導

2024台北國際電腦展Computex 週二（6/4）登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受邀來台，將在今（2）晚於台大進行主題演講。身為台裔CEO，也提早於5月26日抵台後開始進行一場「黃仁勳美食地圖」，所到之處都成為關注焦點，甚至日前黃仁勳在受訪時還公開表示「台灣是非常重要國家國家之一」，瞬間引起大批中國網友崩潰，不過由於黃仁勳在全球有著舉足輕重的地位，產品更是深入生活，只能讓玻璃心碎滿地的中國網友生悶氣，卻無法輕易喊制裁！

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晉升為「3兆男」輝達執行長黃仁勳為了今（2）晚的主題演講提早一週抵達台灣，對於粉絲的合照簽名來者不拒，且熱情的接受媒體採訪時大方說「台灣是非常重要的國家」、「我當然愛台灣，台灣真的是超讚」成功行銷台灣，但此番言論卻觸動了中國網友敏感神經。微博有網友留言「可以禁了嗎」、「說這話還不制裁他？太囂張了」、「必須反制」。

▲輝達執行長黃仁勳今（29）晚也被目擊與張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐，還被民眾直擊聚餐完加碼逛寧夏夜市，連高齡92歲的張忠謀也逛了，給足黃仁勳面子。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
▲輝達執行長黃仁勳日前和張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐，還被民眾直擊聚餐完加碼逛寧夏夜市。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
但黃仁勳在全球擁有舉足輕重的地位，輝達產品已經深入生活方方面面，包含，對遊戲玩家最重要的獨顯卡GeForce RTX系列，以及G-SYNC顯示器，Google Assistant的語音助理，還包含了汽車自動駕駛、支援4K HDR 內容串流、醫療影像處理等都脫離不了輝達的產品，再加上美國政府限制西方先進晶片輸入中國，導致中國企業和各單位都想取得輝達高階晶片來繞過美國制裁。

因此，這次中國網友生氣氣，可能也無可奈何直言「還真制裁不了，現在都跪著求買他的顯卡」、「拿他沒辦法，氣不氣！」，也認為輝達市場是在全球，並非中國，還反勸自家人「自己爭氣才是真的，老是抵制這個、那個，只會引起世界反感」。

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