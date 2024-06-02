黃仁勳開球不忘秀台語！「三聲道」幽默致詞　感性致謝台灣人支持

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黃仁勳在開球前，則是先用以國、台、英語3聲道致詞，他先用國語說「我是黃仁勳，我在台灣出生美國長大，中文是在美國學的，所以講得不好。」語畢，現場球迷隨即給予鼓勵掌聲。
黃接著以英文說，「我想告訴你們，我非常感謝你們讓我和公司，在台灣受到如此熱烈的歡迎。台灣是輝達夥伴的家，有台積電、廣達、富士康、研華等等太多的夥伴，支持著輝達超過30年，我要謝謝台灣。」
黃仁勳昨受邀替味全龍開球 賽前認真練投引注目
黃仁勳此次來台刮起旋風，所到之處都引起巨大關注，他也多次被媒體捕捉，前往台北多處知名餐館大啖美食。而昨日「龍象大戰」黃仁勳則是受邀開球，儘管上個禮拜他才剛在美國替大聯盟奧克蘭運動家隊開球，但這次在大巨蛋開球，黃仁勳還是相當慎重看待，賽前非常認真練投，並且由味全龍總教練葉君璋親自出馬接球，給予這位「3兆男」最高規格待遇。
這次參加開球活動，黃仁勳也不忘推廣產品和未來願景，他說對台灣來說，現在是一個非常令人興奮的時期，「我們要開始一個AI（人工智慧）的時代，而台灣就在這中心，輝達會與夥伴發展新策略，共享成長。」
另外，他也透露要開球給這麼多人看，前一晚還因為壓力太大而睡不著，請大家在他投球時眼睛「閉一下」，幽默發言也讓在場球迷笑聲連連。事實上不但場邊的球迷注目，就連在場內的龍隊球員，也相當關注黃仁勳要來開球，緊盯他的一舉一動。王維中甚至還拿出手機錄影，黃仁勳最後也與龍隊球員，一同留下難得的合照。