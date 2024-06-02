李亦伸專欄／蔣淯安年薪千萬起跳！初估「4年6000萬」　多隊想搶

黃仁勳開球不忘秀台語！「三聲道」幽默致詞　感性致謝台灣人支持

▲「3兆男」輝達執行長黃仁勳昨(1)日身穿93號球衣現身台北大巨蛋，替中職味全龍隊伍開球，他也自曝因為開球壓力太大導致昨晚睡不好，賽前則用國、台、英語3聲道向現場觀眾致詞。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.01）
▲「3兆男」輝達執行長黃仁勳昨(1)日身穿93號球衣現身台北大巨蛋，替中職味全龍隊伍開球，他也自曝因為開球壓力太大導致昨晚睡不好，賽前則用國、台、英語3聲道向現場觀眾致詞。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.01）

記者陳品翔/綜合報導

黃仁勳感性喊話！輝達執行長黃仁勳此次為了COMPUTEX 2024來台，在正式活動前行程滿檔，昨（1）日則是受邀工業電腦大廠研華邀請，現身大巨蛋替中職味全龍開球，也成為中職史上身價最高的開球嘉賓，本場比賽也在「黃仁勳旋風」之下，吸引了將近3萬名球迷到場。在開球之前，黃仁勳熱情地向現場球迷打招呼，並用國、台、英語「3聲道」致詞，因為緊張關係，還開玩笑表示希望大家「眼睛先閉起來」，但也不忘感性喊話，「感謝那麼多台灣人支持我。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
國、台、英語3聲道致詞　並感謝眾多台灣人支持

黃仁勳在開球前，則是先用以國、台、英語3聲道致詞，他先用國語說「我是黃仁勳，我在台灣出生美國長大，中文是在美國學的，所以講得不好。」語畢，現場球迷隨即給予鼓勵掌聲。

黃接著以英文說，「我想告訴你們，我非常感謝你們讓我和公司，在台灣受到如此熱烈的歡迎。台灣是輝達夥伴的家，有台積電、廣達、富士康、研華等等太多的夥伴，支持著輝達超過30年，我要謝謝台灣。」

黃仁勳昨受邀替味全龍開球　賽前認真練投引注目

黃仁勳此次來台刮起旋風，所到之處都引起巨大關注，他也多次被媒體捕捉，前往台北多處知名餐館大啖美食。而昨日「龍象大戰」黃仁勳則是受邀開球，儘管上個禮拜他才剛在美國替大聯盟奧克蘭運動家隊開球，但這次在大巨蛋開球，黃仁勳還是相當慎重看待，賽前非常認真練投，並且由味全龍總教練葉君璋親自出馬接球，給予這位「3兆男」最高規格待遇。

這次參加開球活動，黃仁勳也不忘推廣產品和未來願景，他說對台灣來說，現在是一個非常令人興奮的時期，「我們要開始一個AI（人工智慧）的時代，而台灣就在這中心，輝達會與夥伴發展新策略，共享成長。」

另外，他也透露要開球給這麼多人看，前一晚還因為壓力太大而睡不著，請大家在他投球時眼睛「閉一下」，幽默發言也讓在場球迷笑聲連連。事實上不但場邊的球迷注目，就連在場內的龍隊球員，也相當關注黃仁勳要來開球，緊盯他的一舉一動。王維中甚至還拿出手機錄影，黃仁勳最後也與龍隊球員，一同留下難得的合照。




黃仁勳大巨蛋開球！林智勝不識AI教父　蹲捕驚「以為是華裔投手」

黃仁勳加持！龍象大戰29688人進場破中職紀錄　大巨蛋連12場破萬

影／黃仁勳大巨蛋中職開球秀台語　大師兄林智勝掏手機搶著合照

黃仁勳給小葉調一下！葉君璋親自出馬　「開球時請閉眼」笑翻全場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載