樂天桃猿新洋投肯特來了！去年還在富邦悍將待過 最快下週抵台
樂天桃猿（Rakuten Monkeys）今（2）日宣布補強外籍戰力，確定延攬擁有中華職棒經驗的美國籍投手肯特（Matthew Kent）入團，為目前陣中第五位洋將，樂天表示，肯特將於下週抵台，強化團隊先發戰力。肯特去年還在中職富邦悍將效力，5勝12敗，防禦率3.23，肯特不算是「本格派」速球的投手，最快球速約為143公里左右，但他擁有滑球、曲球、變速球等球種，依舊是很好用。
記者吳政紘/綜合報導
肯特是名左投，他於2015年開啟職棒生涯，在美國職棒期間最高層級為3A，2022年肯特於馬林魚3A出賽28場，其中25場為先發登板，留下9勝11敗防禦率4.99的紀錄，去年轉往中華職棒發展。
樂天桃猿表示，肯特擁有中華職棒經驗，對整體環境熟悉，成績也相當穩定，而且是名左投，對於團隊戰力有很大加分效果，期待他能發揮過往的穩定性，強化球隊先發輪值。
肯特已與樂天桃猿簽下合約，目前仍維持自主訓練，預計於下週抵達台灣，隨即投入團隊訓練。肯特去年還在中職富邦悍將效力，5勝12敗，防禦率3.23，肯特不算是「本格派」速球的投手，最快球速約為143公里左右，但他擁有滑球、曲球、變速球等球種，依舊是很好用。