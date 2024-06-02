曾莞婷「超仙畢業照」曝！碩士學位、傑出獎都拿 吐心聲：圓夢了
演藝圈裡有許多藝人為了出道而放棄學業，其中也有不少最後回歸校園的明星，而近年來火遍影劇界的八點檔女星曾莞婷也抓緊機會重回學校，昨（1）日曾莞婷出席世新大學112學年度畢業典禮，開心宣布自己獲得碩士學位和傑出獎項，而她仙氣爆棚的學士照也隨之曝光。
記者施以慧／綜合報導
儘管近年戲劇邀約不斷，但曾莞婷仍空出時間求學，就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士班。她也透露：「其實我讀華岡藝校的時候就一直很嚮往世新，本來就是想要考世新大學，但因為那時候家裡有一些事故，我就選擇了放棄學業，先以賺錢為主，等於是現在比較有經濟能力，就幫自己圓夢，就再讀回世新。」
而今（2）日曾莞婷也在IG上吐露自己回歸書本的心聲：「原來成功只有努力跟加油是不夠的！還要設立目標，不抱怨、投資自己、推薦自己！以前人家說『書中自有黃金屋』都無法體會，原來讀書真的可以讓自己變得更強大，更有遠見！」
這次在世新大學得畢業典禮上，曾莞婷還獲得畢業生傑出表現獎，讓她相當開心，「其實我是今天才知道有得獎，可能是因爲我的參與度也蠻夠的，我覺得既然要念就好好的念，所以我敢說我應該是出席率非常高的學生，也認真完成課業與報告，所以應該是這一方面得到學校的認可。」