台灣Outlet根本騙人！外國女婿逛完怒給0分 點破「1亂象」爆共鳴
這幾年台灣受到國外影響，掀起一陣「Outlet」炫風，許多縣市都出現了大型Outlet賣場，讓民眾能以較便宜價格買到過季的名牌。但近期英國女婿「大豐」前往南部一間知名Outlet，逛了一圈後卻覺得自己受騙，並怒給零分直言「不滿意」。
記者潘毅／綜合報導
英國籍YouTuber李大豐是台灣女婿，並已經在台灣定居10年多，時常在台灣各地旅遊，將台灣美好的一面傳到國外。不過日前大豐前往南部知名Outlet賣場，逛了一圈後卻讓他充滿疑惑。
大豐解釋，「來到這個Outlet，我有點搞不懂，這個地方的意思，因為本來我以為『Outlet』的意思，就是它們賣的東西、衣服是去年的款式，因此價格會稍微便宜一點。」但大豐逛完現場後，卻發現「這個地方東西跟外面一般商店，價格是一樣的，甚至於一些東西還更貴，這個地方我給它零分吧，不滿意。」
影片曝光後，立刻掀起一票台灣網友共鳴，「終於有個外國友人來跟我們解釋outlet的意思是什麼」、「終於有人說實話，台灣目前為止都沒有一家真outlet，都唬爛的」、「沒錯！台灣有很多假 outlet ，支持零分」、「台灣的outlet 只是名稱，不具備名稱的功能」。