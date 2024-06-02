路邊阿姨竟是蔡依林！腰間肉「炸出」照曝光 粉絲神回應：放心了
「亞洲流行天后」蔡依林出道24年，唱過不少膾炙人口的歌曲，幾乎每首都是KTV必點，風格多變的她，每每新專輯推出，總會掀起話題，而現年43歲的蔡依林，身材依舊火辣，保養得相當得宜。不過日前就有中國網友在洛陽捕獲到野生蔡依林，還眼尖發現女神的肚子上竟「炸出」腰間肉，讓粉絲笑稱：「看到女神這樣我就放心了。」
記者施以慧／綜合報導
蔡依林近期在中國大陸舉辦巡迴演唱會「Ugly Beauty」，在中國佛山、深圳、貴陽、溫州，以及重慶，都有舉辦，而近日將在洛陽開唱的她，也不忘到當地景點遊玩，而蔡依林被網友捕獲到的位置，就在龍門石窟，只見她身穿黑色削肩背心，下半身搭配高腰設計的藍色牛仔褲，戴起墨鏡與鴨舌帽，還綁上辮子，整個人活力滿滿，還逗趣地坐在石台上打坐，十分俏皮。
不過身穿短版上衣的蔡依林，也意外出賣肚子的腰內肉，讓網友紛紛注意到她的小肚腩，還有粉絲發現蔡依林脖子上的頸紋明顯可見。而毫無修圖的原始照片在網路上曝光後，讓「蔡依林腰間肉」一詞瞬間衝上熱搜，大批網友紛紛留言，「緩解了我的焦慮，原來明星也有頸紋，看來那些項目也沒用啊」、「腰腹這麼胖」、「姐是不是胖了」、「女神這樣我也放心了。」但也有不少網友緩頰，「生圖還是很漂亮阿 」、「長得也太好看」、「看起來越來越年輕耶。」