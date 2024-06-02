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神店「香鷄城」限期復活！官方認了：暫無開店計畫　真實原因曝光

▲本土速食店「香鷄城」是不少台灣人最懷念的滋味。（圖/香鷄城臉書）
▲本土速食店「香鷄城」是不少台灣人最懷念的滋味。（圖/香鷄城臉書）

記者潘毅／綜合報導

本土速食店「香鷄城」是不少台灣人最懷念的滋味，2024年初一度傳出有望「復活」重返市場。近期香鷄城也宣布「限期復活」，與「週末炸雞俱樂部」推出限量聯名限定烤雞盒。雖然復活消息令老粉絲興奮，但也有許多人更希望是「開店計畫」。對此，香鷄城團隊今（2）日解釋其中原因，更坦言「今年並沒有開店的計畫。」

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「香鷄城」團隊透過粉專發表長文，聊聊這次從5月30日開始的快閃聯名合作，「這次聯名活動引起雞迷不少的回饋，很多人不解為什麼要跟別的品牌聯名而不是開店，原因很單純，那就是我們不懂怎麼開店」

▲近期香鷄城也宣布「限期復活」，與「週末炸雞俱樂部」推出限量聯名限定烤雞盒。（圖／翻攝香鷄城臉書）
▲近期香鷄城也宣布「限期復活」，與「週末炸雞俱樂部」推出限量聯名限定烤雞盒。（圖／翻攝香鷄城臉書）
香鷄城解釋，他們是長年深根在食品加工的團隊，「只知道如何把餐點做好，除此之外完全沒有經營餐廳所需的知識與基礎，台灣餐飲市場也不再是好吃就能存活的高度競爭領域」，最開始拿著「香鷄城產品製作手冊」，團隊彷彿是小朋友拿著武功祕笈一樣，連任督二脈在哪都不知道。

香鷄城也指出，龍安店結束營業後，團隊思考了很久，如果要再開店肯定是最後一次機會，我們並沒有把握，能撐過疫情洗禮的餐廳都比以往更強大，不是外行的我們拿著回憶就能輕易攻破的，「很遺憾今年並沒有開店的計畫」，但不代表什麼事都不做，不開店要怎麼讓雞迷們吃到熟悉的味道呢？與其他品牌合作成了另一個可能的方向，既然我們只會做產品，那就把產品做好，經營的事交給專業的團隊負責，才催生了這次的快閃合作。

▲香鷄城解釋，他們是長年深根在食品加工的團隊，「只知道如何把餐點做好。（圖／翻攝香鷄城臉書）
▲香鷄城解釋，他們是長年深根在食品加工的團隊，「只知道如何把餐點做好。（圖／翻攝香鷄城臉書）
「香鷄城」開創台灣手扒雞盛世！歷史興衰一次看

事實上，香鷄城創辦人陳欽樂是台灣第一位做到純種化土雞的養雞人，白手起家在1984創立母公司樂山公司，後來1996年各大速食進駐台灣之後，公司重心逐漸轉往食品加工，當時候直營與加盟店全數結束營業，僅因人情留下宜蘭加盟店，讓業主自行管理。

到了2016年第三代振興並重返市場，宣布開新莊龍安店旗艦店，並於2018年開設新店中正店，但隨後受到疫情等因素重創，實體店面再次收攤。

▲香鷄城年初曾在臉書發文，回顧過去在台灣速食業的歷史定位，並且表示「期待以不同形式跟大家見面」。（圖/香鷄城臉書）
▲香鷄城年初曾在臉書發文，表示「期待以不同形式跟大家見面」。（圖/香鷄城臉書）
到了2024年，香鷄城粉專再度傳出捷報，團隊發出「那是一個純真的年代」文章，一度讓許多老饕認為它們將再度展店。但近期確定是與週末炸雞俱樂部合作聯名，2024年沒有展店計畫

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