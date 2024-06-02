陳零九無辜捲毒品風波！「招待所慶生」遭破門搜查 公司緊急回應
創作歌手陳零九近來爭議不斷，先是和穩定交往多年的女友呼呼分手，被爆料和「吳宗憲女兒」Miusa傳出曖昧情，又因為代言違法吸金的加密貨幣JPEX，無辜被捲入，沒想到如今又爆出爭議，他在私人招待所幫朋友慶生，同行友人因持有毒品遭逮，對此，他所屬的經紀公司也回應了。
記者吳昕蓓、楊穎軒／台北報導
根據《CTWANT》報導，陳零九昨（1）日晚間到私人招待所幫朋友慶生，正在唱歌喝酒時遇到警方持搜索票查緝，同行友人還被搜出大麻菸，當場遭警方帶回，所幸陳零九並未持有違禁品，卻還是被掃到颱風尾，對此，《NOWnews今日新聞》詢問其所屬種子音樂，對方也回應：「（陳零九）去朋友邀請的生日聚會，並不清楚其他賓客的事情，謝謝媒體朋友的關心。」
事實上，大安分局敦化南路派出所日前接獲民眾檢舉，一間德州撲克賭場非法營利，用協會名義招募會員，隨後再以比賽方式規避查緝，警方前往查緝當場捕陳姓負責人及賭客等51人，除查扣抽頭傭金95萬餘元外，也在現場2位賭客身上找到大麻電子菸、毒品哈密瓜錠等物。
警方搜索其他樓層私人招待所時，剛好查到陳零九所在的包廂，沒想到從其中一人身上搜出大麻菸，陳零九身上並未發現違禁品，因此未被警方帶回，卻還是再度引發熱議，陳零九也在IG限時動態發文解釋原委，透露自己當時是去參加一位十年好友的慶生會，但自己不僅沒唱歌、也沒喝酒，只想趕快回家，「有時候想想何必呢？當個公眾人物那麼累」，自嘲自己之後參加聚會，會先看看朋友有沒有前科。
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