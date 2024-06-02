「颱風草」出現1摺！眾驚：能預測今年襲台數量 多功能用途曝光
台灣位於西北太平洋的颱風主要移動路徑上，不過前幾年台灣曾創下4年沒有颱風登陸的驚人紀錄，直到「海葵」，才結束長達1472天之紀錄，因此各界也格外關注2024年颱風的登陸情況，近期就有網友看到「颱風草僅有一摺」，便預測「今年只有1個登陸颱風」，而「颱風草」的傳說的由來也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
粉絲專頁「北北基桃生活圈」日前發布一張照片，解釋圖中是俗稱「颱風草」的植物，並指出民間傳說認為，該植物上的「自然折痕」能預測今年登陸的颱風數量，他隨後附註：「這意味襲台登陸颱風只會有一個，已觀察多年，屢屢應驗，這次就再來看看大自然的奧秘。」
貼文迅速吸引大批網友按讚，許多留言紛紛表示懷念，「時候阿嬤教我看之後，這幾十年只要有路過就會看一下，真的跟當年度的颱風數量吻合。而且深折是大颱風、小折是小颱風」、「」、「有一年我還把它捲成脆笛酥形狀，阿嬤嚇死」、「長輩們真的很相信這個」、「小時候調皮把這個折成11折差點沒被打死」、「阿嬤以前也跟我說這個民間習俗，某年我發現三折，結果那年真的來三個颱風」、「我在溪頭也拍到一摺，媽媽也說只有一個颱風」。
不只觀察颱風！「颱風草」用途超廣泛
颱風草的真實名稱為「棕葉狗尾草」，又俗稱風動草、風動草、龍船草、大風草，因為在台灣，民間盛傳看葉片上自然摺痕的數量可預測當年會有幾次颱風。
颱風草為禾本科植物，於產於非洲，隨後逐漸擴散至全球熱帶以及副熱帶地區，它的葉片背面有疏毛，縱向紋路明顯，夏、秋兩季還會開花。
颱風草的嫩筍可生食、嫩葉也可煮食，它甚至還能入藥，包含莖葉則在早期被用於治療關節炎地下莖治食慾不振，嫩芽治發育不良等，是用途超廣泛的神級植物。