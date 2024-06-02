PLG季後賽／領航猿首闖總冠軍賽！卡總稱讚攻城獅　靜候對手產生

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「上半場我們就展現很好的能量和侵略性，防守端一對一防守做得很好，三分球撲防也做得很到位。但第三節我們的開局不是很好，可能分差太大有些鬆懈，攻城獅打得比我們有能量，末節我們展現強韌心態，即使最後關頭有一些不必要的失誤，但還是穩住心態，很開心能晉級冠軍戰。」卡總賽後表示，取得晉級門票後，他告訴球員就是專注在下一場比賽，因為賽季並未結束。
今天砍下24分的高砲台洋將伯朗說，自己今天感覺不錯，隊友也有找到他的空檔，投進三分球就是自己的工作。對於下半場遭遇到的亂流時，本土一哥盧峻翔說，能夠克服這樣的情況，正是球隊在本季的成長。
談到系列賽對手，卡總稱讚攻城獅是一支進入狀態時競爭力很強的球隊，所以他不管外界怎麼說，一開始就認為這是一個很艱難的系列賽。至於總冠軍戰，目前還沒想那麼多，等到對手出爐後，再去想下一輪系列賽。
攻城獅被淘汰 主帥稱要加強穩定性
攻城獅主帥密特羅維奇在G6賽後稱讚卡總是非常好的教練，也恭喜領航猿晉級到總冠軍賽，他為自己的球隊感到驕傲，也感謝球迷無論如何都沒有放棄攻城獅。他認為球員在訓練中給自己非常大的反饋，不過賽季中還是有起伏，這是未來需要去提升的部分。
密特羅維奇認為，季後賽的賽程非常緊密，短時間要把教練團的資訊傳達給球員、改變他們一些習慣和想法，這是非常困難的。他也想稱讚教練團，攻城獅大部分助教都是本土教練，雙方之間的交流都會有摩擦，但所有成員都非常努力要幫助球員提升。
攻城獅得分主力艾夫伯今晚沒有得分，且只打了上半場。賽後密特羅維奇透露前者在昨晚訓練後就生病了，甚至有點發燒，但他沒有和任何人說，非常想打這一場比賽，不過隨著比賽進行他發現自己承受不住，因此告訴教練團，也表示：「如果球隊需要我，我仍可在場上貢獻。」攻城獅教練團在開會後決定不要繼續過度使用他，相信其他球員能做出貢獻，他們也的確在下半場做出反擊，這就是這支球隊的特質。
攻城獅球星高國豪今年季中受傷，這一個系列賽似乎也還受到影響，他坦言受傷當下心情上十分低落，很想要快速回到球場上幫助隊友。如今賽季結束，這個夏天要讓自己心境更沉穩，在任何比賽中都可以控制任何的狀態。