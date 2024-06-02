用AI預測氣候變化！黃仁勳揭史上最具野心計畫之一：數位孿生地球

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黃仁勳提及AI工業革命、算力通膨時代正在來臨時，趁機宣傳輝達CUDA軟體平台以創造許多產品，CUDA已實現良性循環，意即「運算基礎不斷增長，成本卻不斷下降」，是推動更多的需求以及偉大事物的開端。並於會中提到2大台廠，分別指出台積電將與輝達有更緊密的合作空間、廣大的產品也讓AI更快實現。
接著，黃仁勳揭露輝達正從事一項野心勃勃的計畫，即推出「Earth-2 氣候數位孿生雲端平台」，且將與氣象署合作。他播出一段自己用中文介紹利用AI模擬氣象的一段影片，並詢問觀眾「我的國語標準嗎？」，最後才承認這是由「Jensen AI」生成的中文介紹影片。
回到「Earth-2 氣候數位孿生雲端平台」，他表示，每年Earth2計畫，每年都會向大眾更新進度，今年有顯著的進展，希望能藉此持續提供地球每一個角落的氣候預報，讓大家隨時都能追蹤氣候現況。
黃仁勳指出，氣候災難現在已成為常態，包括歷史性乾旱、災難性颶風和代代相傳的洪水以驚人的頻率出現在新聞中。Earth-2 雲端API致力於幫助大家更好的應對極端天氣，並激勵人們採取行動來緩解極端天氣。
輝達表示，Earth-2在 NVIDIA DGX Cloud™上的新雲端API幾乎可以讓任何使用者創建以人工智慧（AI）驅動的模擬，以加速提供對全球大氣、本地雲層覆蓋到颱風和不穩定氣流等互動式、高解析度的模擬。
若與價值達200億美元的氣候科技產業中的公司所擁有的專有資料相結合時，Earth-2應用程式介面（API）可以幫助使用者在幾秒鐘內提供警告和更新的預報，而傳統CPU驅動的建模需要幾分鐘或幾小時。
輝達指出，Earth-2的API提供AI模型，並採用名為CorrDiff的輝達新型生成式AI 模型，該模型採用最先進的擴散建模，生成的圖像解析度比當前數值模型高出12.5倍，速度提高1000倍，能源效率提高3000倍。它修正了粗分辨率預測的不準確性，並綜合了對決策至關重要的指標。 而CorrDiff 是首創的生成式 AI 模型，可提供超解析度、綜合利害關係人感興趣的新指標，並從高解析度資料集中學習細尺度當地天氣的物理原理。
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