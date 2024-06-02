林昱堂雨中跳出7公尺53！將金牌留台灣　楊俊瀚不敵日本選手摘銅

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林昱堂今天前兩跳跳出7公尺41，排在第2，第3跳開始之前他讓觀眾給他一些鼓勵，在助跑並跳出之後，現場一片驚呼，裁判舉出白旗，成績維7公尺53，排名升上第一。最後一跳林昱堂跳出7公尺41的成績，沒有超過前一跳的成績，不過依然拿下金牌，他賽後表情有些失望。
林昱堂受訪時坦言雨勢造成的影響，並解釋說：「雨天濕度對助跑和體感多少有影響，但對我來說最主要還是踩板時的狀態，今天在第五跳踩板時感覺到板子的位移影響起跳，教練本來建議我放棄第六跳，畢竟已經取得奧運資格，但我還是想嘗試完整的六跳。」
對於即將到來的巴黎奧運他笑道：「接下來會配合奧運調整出賽日程的準備，同時要適應時差和飲食的後勤問題，期待能有好成績。」
楊俊瀚不敵日本選手夾擊 200公尺屈居銅牌
而在其他項目方面，男子鉛球國手馬皓瑋在第三擲丟出19公尺48破個人最佳成績，在幾乎沒有對手的情形下輕鬆收下金牌。至於外界很關注的男子200公尺項目，「臺灣最速男」楊俊瀚日本強敵飯塚翔太（Shota IIZUKA）、上山紘輝（Koki UEYAMA）的夾擊，最終僅以20秒89摘下銅牌，飯塚翔太則以破大會紀錄的20秒65封王，銀牌則是跑出20秒81的上山紘輝。
楊俊瀚賽後接受訪問時表示：「預賽的時候為了搶直線加速的時機，在過彎時太早啟動導致後面的失速，一天兩賽的情況下我必須很快做出調整，好在決賽時修正了這個問題，總算交出還算可以的成績。」提到爭取奧運資格，他自信地說：「目前在積分榜排39名，這個項目取前48位，雖然有點壓力不過現階段還是做好自己的準備，接下來在接洽兩場歐洲的賽事，目標還是進軍巴黎奧運！」