輝達佔AI晶片主導地位！外媒曝黃仁勳擔憂：領域競爭越發激烈

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報導提到，輝達在AI晶片市場的地位，被部分專家形容為護城河般的存在，其旗艦AI圖形處理單元 （GPU）與該公司的CUDA軟體相結合，使其在競爭中處於領先地位。然而，儘管如此，黃仁勳仍具憂患意識，他曾在去年年底的一次會議上承認，許多強大的競爭對手正在崛起，他也會擔心輝達總有一天是否會失去優勢。
輝達的競爭對手之一，「D-Matrix」聯合創始人賽斯（Sid Sheth）表示，輝達希望擁有100%的數據，但客戶不會喜歡這種狀況：「這是一個很大的機會，如果被任何一家公司整碗端走，那就太不健康了。」3Fourteen Research聯合創始人維達爾（Fernando Vidal）也指出，沒人可以否認，輝達是許多人訓練、運作AI模型的重要元素，但隨著公平競爭環境已逐漸取得進展，從有能力自行開發晶片的大型企業，到小型新創公司，都在爭奪AI的市場大餅。
AMD執行長蘇姿丰則希望投資者相信，該領域有足夠的空間，容納許多成功的公司。不過，輝達面臨的一項潛在挑戰，是它正在與自己一些最大的客戶競爭，包括谷歌（Google）、微軟和亞馬遜（Amazon）；除此以外，儘管對新創公司來說，與大佬們競爭並不容易，因為半導體的設計、開發和製造成本高昂，但也存在創造「差異化」的機會。
矽谷AI晶片製造商「Cerebras Systems」的執行長費爾德曼（Andrew Feldman ）認為，AI市場競爭激烈，但對整體生態系統而言是健康的。D-Matrix則計劃在今年稍晚發布一款帶有小晶片的卡，允許在記憶體內進行更多計算，而不是在GPU等晶片上進行，有助於降低生成式AI的成本，直言：「客戶非常願意接受並將新的解決方案推向市場。」
最後，報導指出，輝達資料中心面臨的最大業務威脅，可能是地點的變化，越來越多開發人員押注，AI工作將從伺服器農場轉移到筆記型電腦、個人電腦和手機上。比如，OpenAI開發的大型模型，需要大量GPU，但蘋果和微軟等公司正在開發電力需求更少、數據可以在供電設備上運行的「小模型」，雖然可能不像最新版本的ChatGPT那樣熟練，但也能執行文字摘要、視覺搜尋等功能。
此外，蘋果和高通（Qualcomm ）也正在更新他們的晶片，以更有效的運行AI。高通最近發布了一款PC晶片，允許筆記型電腦在設備上運作微軟人工智慧服務，還投資了多家晶片製造商，生產低功耗處理器；蘋果則致力於行銷最新的筆記型電腦和平板電腦，因為其晶片對AI進行了優化，並可能運用在iPhone上。