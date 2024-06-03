中國網紅靖國神社尿尿噴漆！日名醫懸賞抓人 矢板明夫曝他挺台史
日本靖國神社入口處，一座刻有社名的石柱，1日被民眾發現遭不明人士以紅色噴漆塗鴉，寫上英文的「廁所」（toilet）一字，38歲的中國男網紅「鐵頭懲惡揚善」（簡稱「鐵頭」）在微博上傳「犯案影片」，炫耀此案就是自己所為，原因是報復日本政府排放核污水。對此，日本知名整形醫師高須克彌祭出1000萬日圓（約新台幣200萬）懸賞金逮人，日本知名媒體人矢板明夫也揭露高須克彌過往的挺台史，並感嘆靖國神社在中國被徹底「妖魔化」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
高須克彌1日晚間在社群平台「X」（原推特）上發文，若誰能將這個中國人逮捕歸案，他會當場支付給對方500萬日圓，並於2日宣布將懸賞金增加到1000萬日圓，強調「褻瀆為保衛國家而犧牲的戰士，不配稱為獨立國家」，希望此人被捕後，能受到相應的懲罰。
矢板明夫則在臉書粉專上指出，「鐵頭」的舉動在日本引起軒然大波，靖國神社在神道教中，是最重要的招魂社之一，供奉著明治維新以來，為日本戰死的246萬英靈，被以這種方式羞辱，讓大部分日本人都難以接受。有消息指「鐵頭」還沒有離開日本，著名整形醫師高須克彌因而懸賞抓捕「鐵頭」，而這位高須醫師其實是日本著名的意見領袖，幾年前中國打壓台灣鳳梨時，也曾呼籲日本民眾購買鳳梨支持台灣，還發表了「我從今往後鳳梨只吃台灣產」的聲明。
矢板明夫進一步表示，「鐵頭」的影片已經在中國國內被廣泛擴散，但相較於日本，中國譴責的留言很少，反而是支持的聲音佔大多數，中國輿論之所以對靖國神社如此反感，主要是因中國政府長年實施仇日教育，把靖國神社徹底妖魔化，直言自己曾多次採訪日本政治人物參拜靖國神社，也和靖國神社的高層有過交流，可以負責任的說：「這些日本的政治人物或靖國神社的神職人員，都是愛好和平的，沒有人希望日本的軍國主義復活。」