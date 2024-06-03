COMPUTEX話題激勵！台股開盤上漲256點　台積電漲17元、衝838元

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權值股也同步走高，台積電開盤上漲17元、來到838元；鴻海上漲6元、來到178元；聯發科上漲30元、來到1265元。
美股週五漲跌互見，標普盤中短暫跌破5200 點，但收盤前20分鐘，驚險翻紅0.8%。道瓊指數大漲超過570點，創下今年以來最好的交易日，那斯達克指數收盤變化不大。道瓊指數上漲574.84點或1.51%，收38686.32點；那斯達克指數下跌2.06點或0.01%，收16735.01點；標普500指數上漲42.03點或0.8%，收5277.51點；費半指數下跌49.9點或0.96%，收5123.36點。
三大指數週線收黑，標普和那斯達克指數分別下跌0.51%和1.1%，結束連續五週漲勢，所幸5月美股表現強勁，標普500指數月漲4.8%，為2月以來表現最好的一個月。道瓊指數本月上漲2.3%，那斯達克指數月升6.88%，創從去年11月以來最佳單月表現。
科技五大天王以亞馬遜表現最差，Meta上漲0.051%，蘋果上漲0.54%，Alphabet上漲0.23%，微軟上漲0.23%，亞馬遜下跌1.6%。半導體股多數收黑，輝達下跌0.78%，AMD上漲0.16%，美光下跌1.02%，博通下跌2.45%，高通下跌0.37%，應用材料下跌0.67%，德儀下跌0.35%。
台股ADR只有中華電信收紅，台積電ADR下跌1.26%，日月光ADR下跌3.06%，聯電ADR下跌1.96%，中華電信ADR上漲1.51%。
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