女股神伍德「逆風」狂砍NVIDIA！外媒：損失恐逾10億美元
輝達股價因全球掀起AI熱浪而水漲船高，不過由國外知名女股神伍德（Cathie Wood）創辦的「方舟投資」（Ark Invest ），先前卻大幅出售輝達持股，有外媒估計，方舟投資恐因此錯失12億美元、折合新台幣近390億的獲利機會。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《商業內幕》報導，自2022年第4季以來，方舟投資已出售了130萬股 Nvidia 股票，當時輝達平均股價約為146美元。 伍德曾在去年2月受訪時告訴美國財經媒體《CNBC》，聲稱她喜歡輝達股票，但認為該公司「估值太高」，她說這番話時，輝達的市場估值約為5750億美元，遠低於目前的2.8兆美元。
今年稍早伍德接受《華爾街日報》採訪時，仍然堅持輝達估值過高的看法，表示過度訂購輝達GPU，可能會給公司帶來痛苦的庫存修正期。
報導提到，方舟投資在輝達每股股價低於150美元時，決定出售大部分股份，事實證明「代價高昂」。從2022年10月到現在，方舟投資持續拋售輝達，目前已拋售超過130萬股，若全部持有不賣，至少可帶來12億美元的回報。
報導也指出，方舟投資已將出售輝達股票的收益，重新部署到其他潛在的AI公司，儘管這些投資中，成功的看似寥寥可數。
※【NOWnews 今日新聞
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