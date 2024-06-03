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好膽麥走！AITK首次參賽龍舟　叫陣陳其邁領軍市府隊

▲去年拿下勝利的高雄市政府隊，今年再度由市長陳其邁領軍參賽，風雨無阻誓言要拿下二連霸。(圖／高市府提供)
▲去年拿下勝利的高雄市政府隊，今年再度由市長陳其邁領軍參賽，風雨無阻誓言要拿下二連霸。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

今年高雄的四個駐台機構將首度全數參加龍舟賽，美、日龍舟隊伍與由市長陳其邁領軍的市府隊於2日上午相約團練，三位隊長「先禮後兵」，在熱情招呼後，AITK處長張子霖隨即以台語笑嗆市府隊：「好膽麥造！」，奧正史所長則喊話：我吃辣贏了、龍舟賽也會贏！高雄市長陳其邁笑稱「比賽前我先謙虛一點！」三支隊伍皆立志端午節當天要搶先衝線奪旗！

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▲美國在台協會高雄分處處長張子霖、高雄市長陳其邁、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，相互叫陣皆誓言端午節當天要搶先衝線奪旗！（圖／高市府提供）
▲美國在台協會高雄分處處長張子霖、高雄市長陳其邁、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，相互叫陣皆誓言端午節當天要搶先衝線奪旗！（圖／高市府提供）
今年高雄龍舟嘉年華很有看頭！美國在台協會高雄分處今年由處長張子霖率隊，首度結合高雄美國學校成員成立「AITK」隊，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史則召集日本人會及高雄日僑學校，以兩支隊伍大陣仗熱血參賽，並以「絆」為隊名展現台日友好情誼。

▲美國在台協會高雄分處今年由處長張子霖率隊，首度結合高雄美國學校成員成立「AITK」隊。（圖／高市府提供）
▲美國在台協會高雄分處今年由處長張子霖率隊，首度結合高雄美國學校成員成立「AITK」隊。（圖／高市府提供）
去年拿下勝利的高雄市政府隊，今年再度組隊參賽，目前已經練習三次，誓言要拿下二連霸！2日更與美國隊、日本隊相約團練，三支隊伍士氣高揚，雖然練習當日天氣不穩定，滂沱大雨澆不熄各隊練習熱情，三隊把握時間加緊練習，訓練團隊默契，在愛河道上互相加油打氣、也不忘互相嗆聲！

▲去年拿下勝利的高雄市政府隊，目前已經練習三次，誓言要拿下二連霸！（圖／高市府提供）
▲去年拿下勝利的高雄市政府隊，目前已經練習三次，誓言要拿下二連霸！（圖／高市府提供）
陳其邁表示，今年的愛河龍舟賽，不僅有北中南6支職業球團啦啦隊集結應援、文創市集等多元周邊活動，也擴大邀請姊妹市及駐台使節到訪高雄體驗龍舟的熱血賽況！

美國在台協會高雄分處長張子霖表示，這是美國在台協會高雄分處第一次組隊參加愛河龍舟賽，感謝市府安排教練專業教學，讓許多首次接觸龍舟的隊友可以更完整體驗龍舟運動的樂趣，AITK也嗆聲端午節當天一定會搶先舉旗奪下勝利！

日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長則表示，去年已有組隊參賽，今年報名的熱烈程度更加盛況空前，將以兩隊「日台KIZUNA」參賽，特別以KIZUNA「絆」為隊名，呈現台灣與日本密不可分的友好情誼。

這屆高雄愛河端午國際龍舟嘉年華預計將迎接15個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，除了高雄駐台機構組隊全部參賽外，其他姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構也將共組國際隊參賽，包含數名駐台使節將在端午節當日親訪高雄，一起嗨翻愛河，體驗高雄端午的熱情氛圍！

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