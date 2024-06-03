好膽麥走！AITK首次參賽龍舟　叫陣陳其邁領軍市府隊

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去年拿下勝利的高雄市政府隊，今年再度組隊參賽，目前已經練習三次，誓言要拿下二連霸！2日更與美國隊、日本隊相約團練，三支隊伍士氣高揚，雖然練習當日天氣不穩定，滂沱大雨澆不熄各隊練習熱情，三隊把握時間加緊練習，訓練團隊默契，在愛河道上互相加油打氣、也不忘互相嗆聲！
陳其邁表示，今年的愛河龍舟賽，不僅有北中南6支職業球團啦啦隊集結應援、文創市集等多元周邊活動，也擴大邀請姊妹市及駐台使節到訪高雄體驗龍舟的熱血賽況！
美國在台協會高雄分處長張子霖表示，這是美國在台協會高雄分處第一次組隊參加愛河龍舟賽，感謝市府安排教練專業教學，讓許多首次接觸龍舟的隊友可以更完整體驗龍舟運動的樂趣，AITK也嗆聲端午節當天一定會搶先舉旗奪下勝利！
日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長則表示，去年已有組隊參賽，今年報名的熱烈程度更加盛況空前，將以兩隊「日台KIZUNA」參賽，特別以KIZUNA「絆」為隊名，呈現台灣與日本密不可分的友好情誼。
這屆高雄愛河端午國際龍舟嘉年華預計將迎接15個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，除了高雄駐台機構組隊全部參賽外，其他姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構也將共組國際隊參賽，包含數名駐台使節將在端午節當日親訪高雄，一起嗨翻愛河，體驗高雄端午的熱情氛圍！