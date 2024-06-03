COMPUTEX全球矚目！貿協黃志芳：這是2024年最值得台灣驕傲的事

COMPUTEX展現台灣產業的卓越實力，連結國際大廠、全球科技業者、新創團隊及業界的專業買主，攜手開創無限科技契機。今年將於6月4日至7日盛大開展，本屆展覽以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，吸引30多個國家、1500家參展商參與、使用4500個攤位。本屆COMPUTEX涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等6大主題，今年也新增「AI運算暨系統解決方案區」、「零組件與電池儲能應用區」及「智慧移動區」，預計吸引5萬人參觀，推估會有超過500位國內外記者報導。
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自去年黃仁勳赴COMPUTEX進行主題演講起，台灣刮起陣陣AI風潮，今年蘇姿丰將於6月3日開幕日接手擔任開幕演講主講人，以「高效能運算邁向AI時代」為題，揭開序幕。展覽期間的各大演講也集結眾星，其中高通總裁暨執行長Cristiano Amon也將於6月3日下午接力演講，剖析產業趨勢與技術；英特爾執行長季辛格、聯發科執行長蔡力行於6月4日發表演說，分別介紹英特爾AI解決方案，以及生成式AI如何持續形塑各領域的創新樣貌；美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後及恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger，則將於6月5日發表演講。
黃志芳於今日「COMPUTEX全球記者會」會前受訪表示，全球目光都集中在COMPUTEX，這將是2024年最值得台灣驕傲的事情，今年全球約有1萬3000位國際專業人士和買主預登，國內科技企業界人士約達3萬6000名，同時也吸引超過千位國內外媒體聚集報導，整體規模盛況空前。
黃志芳在致詞時指出，COMPUTEX自1981年成立以來，始終處於全球運算革命的核心，這是通往運算技術未來的門，「運算能力就是創造力，它推動我們進入了全新的科技復興。在這個新時代，每個領域都可以被重新想像，將不可能變成可能。」
他表示，世界正處於一個巨大的轉變，改變著人類生活各個層面，而台灣正處於全球運算復興的中心，在全球技術生態系統中發揮著至關重要的作用，從最先進的晶片製造到硬體、軟體和服務，台灣正與所有的領先合作夥伴如超微、安謀、輝達、美超微、高通、英特爾、Google、亞馬遜等，一起擁抱未來。
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