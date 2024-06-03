電線桿靠在一起會倒嗎？民眾看了好怕怕 台電忙惡補街頭冷知識
台中市大元國小附近的一根小電線桿，長期「依靠」在一旁的大電線桿上，昨天中部風雨交加，路過民眾越看越害怕，懷疑是車禍撞歪後遲未修理，擔心颱風或地震一來，兩根電線桿砸到人。但台電表示這是正常工法，若環境不適合拉對地支線，就以小桿充做平衡大桿壓力的支撐桿，雖然少見，但屬於標準裝置。
記者顏幸如／台中報導
台中市大元國小和大突寮福德祠之間的叉路口，民眾發現有一支電線桿傾斜約30度，靠在一旁較大的電線桿上，懷疑是車禍將電桿撞歪，擔心禁不住地震、颱風的考驗，立即向市議員江和樹反應。由於附近來往的民眾相當多，江和樹擔心突然倒下危及孩童及老人家安全，今（3）日上午聯絡台電前往會勘。
台電中區營業處市巡課長周永祥表示，這是台電的標準工法，通常運用在管線末端，電線桿牽線牽到最後一支時必須固定，為了對抗拉力，會拉一條對地支線，若路口不適合架鋼索固定，就立支桿代替支線來平衡壓力。
周永祥強調這是正常工法，很多地方都有，只是各城市陸續纜線地下化，所以越來越少見。若民眾看了會害怕，可以向台電申請將電桿往旁邊移3米，即可用架鋼索的方式固定，不過如此一來，電線桿會正對著其他住家的門口，有些住戶可能會有風水上的顧慮。
江和樹認為，電線桿上還纏了一堆亂七八糟的線，有些早已沒使用。這些早期第四台的電纜線才是更大隱憂，他將在議會爭取早日將電纜線地下化，根本解決這些橫七豎八的線條。