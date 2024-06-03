高雄路牌掉落警通報 工務局廠商騎機車違規載運將挨罰
高雄市鳳山區「五甲二路」路牌因不明原因落地，巡邏員警1日晚間9時左右發現路牌棄置於路口，通報1999，工務局養工處人員獲報，隨即由廠商派員將路牌載運回該處鳳山隊，不過，因路牌超過機車車身，遭民眾拍照PO網，轄區鳳山警分局表示，指該名外包商因騎車附載人員或物品未依規定，將處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。
記者郭凱杰／高雄報導
有民眾於社群貼文「鳳山區上有騎士於機車前座置放路牌」，經警方查證為五甲派出所員警於6月1日21時巡邏發現標示「五甲二路」路牌置於鳳山區五甲、南華路口，經撥打1999處理後，相關局處於22時回覆，人員已至該地點將其回收。
工務局道工處主秘陳柏鈞表示，工務局獲報後立即派員至現場勘查，發現已有民眾協助移置五甲二路土地銀行旁，為考量通行安全，廠商已先行收回至鳳山隊修復，後續將安排工期成重新裝設，另將督促廠商勿用機車載運路名牌。
不過，依據道路交通安全規則第88條第1項第1款「機車載物者，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺」。
鳳山警分局表示，該案騎士疑違反道路交通管理處罰條例第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。」鳳山分局呼籲，車輛駕駛均應遵守交通規則，以保障用路人生命財產安全。