黃仁勳欽點43家台廠供應鏈、14檔攻漲停　台股大漲逾400點

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權值三雄都名列在輝達供應鏈名單中，因此全數走高，台積電午盤大漲30元或3.65%，來到851元，成功站上5日線，貢獻大盤指數就有241點；鴻海午盤上漲4.5元或2.62%，來到176.5元，貢獻大盤指數有20點；聯發科則是上漲25元或2.02%，來到1260元，貢獻大盤指數有14點。
今日盤面最大亮點就在於黃仁勳昨日演講時點名的供應鏈個股，點名的43檔中有14檔亮燈漲停，分別是麗臺、聰泰、益登、圓剛、曜越、弘憶股、慧友、宸曜、新漢、艾訊、德律、廣運、迎廣、立端。
因此帶動相關AI概念股也走高，創意逼近漲停、上漲逾9%，凌華上漲逾8%，台光電、勤誠上漲逾6%，和碩上漲逾5%，緯穎、譜瑞-KY、信驊、AMAX-KY上漲逾4%。
也帶動半導體族群集體上攻，類股指數上漲逾3%，位居午盤漲幅排行冠軍，典範亮燈漲停，凌陽創新上漲逾7%，穎崴上漲逾5%，金麗科上漲逾4%，台積電、M31、京元電子、日月光投控上漲逾3%。
機器人概念股也有表現，彬台、穎漢、大拓-KY、羅昇、新漢、廣運亮燈漲停，和椿上漲近9%，凌華上漲逾8%，盟立上漲逾7%，三聯上漲近7%。
此外，航運類股今日也有表現，由上週五解禁的陽明帶頭衝，上漲逾4%，嘉里大榮、台灣虎航-創上漲逾3%，志信、遠雄港、長榮以及今日解禁的萬海上漲逾1%。
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