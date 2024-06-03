及時雨下對地方！南北各水庫解渴 唯獨石門水庫進水量不如預期
上週末由於迎來鋒面，台灣各地都出現降雨，而這也為一度供水緊張的桃竹苗各水庫帶來及時雨，尤其是供應台中和中科用水的鯉魚潭水庫，睽違137天蓄水率又重回7成，截至今（3）日早上10點，蓄水量達73.9%、來到8539.56萬噸，跟昨（2）日蓄水量相比上升2.17%。不過，桃竹苗蓄水規模最大的石門水庫，蓄水率並不如預期，仍在3成左右，截至今日早上10點，蓄水量僅有34.2%、來到7029.81萬噸。
記者陳郁柔／台北報導
水利署北水局指出，桃竹苗水庫整體水情已明顯轉為穩定，本週氣象專家都認為還是有雨灌全台的情形，對水庫蓄水會有相當大的幫助。以目前各水庫蓄水狀況看起來，今年的水情應該審慎樂觀，尤其夏天應不會出現限水的情形。
而南部水庫也有好消息，高雄與台南共用南化水庫，高雄持續以旗山溪越域引水助攻南化水庫蓄水量，加上水庫上游集水區降雨，2天降雨進帳超過1000萬噸，帶動蓄水率從3成上升達5成，截至今日早上7點蓄水率達到51.9%，比起昨日上升8.66%，蓄水量達4633.35噸，預估還有50萬噸未入庫。
水利署南水分署表示，這波降雨下對地方，對整體水情幫助很大，南化水庫今蓄水率達5成2，高雄旗山溪目前流量豐沛，將全力越域引水至南化水庫，南部水情樂觀，供水穩定無虞。