蘇姿丰演講！20親戚北上力挺 蘇爸蘇春槐驕傲：女性領導人很可貴
「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」開幕式今（3）日登場，超微執行長蘇姿丰專題演講也在全球記者會後進行，她以「高效能運算邁向AI時代」為題，台下座無虛席。而蘇姿丰的父親蘇春槐也到場聆聽，他說今天有將近20位上下的親戚專程從台南北上參與盛會，還透露她也會到台南會一會大家，大家都很興奮跟期待。
記者許家禎／台北報導
超微執行長蘇姿丰在「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」主題演講中打頭陣，她以「高效能運算邁向AI時代」為題，場上秀出超微最新Ryzen 9 9950X桌面版CPU，可用於遊戲個人電腦，預計7月上市。另外，她也亮出Ryzen最新的第三代生成式AI處理器以及第五代EPYC資料處理中心CPU。
女王魅力無限，台下座無虛席，蘇姿丰的父親蘇春槐也到場，他表示COMPUTEX展示了台灣人的技術，也顯示台灣人在國際上的重要性，而這次女兒回到台灣，他說在故鄉台南會有公開行程，屆時除了暢談AI與AI PC趨勢發展外，也會和家族的人相聚，大家都很期待跟她見面。
由於傳出超微將斥資近50億於台灣設立「研發中心」，據悉，台南、高雄皆在積極爭取超微落腳。為此，蘇春槐指出，蘇姿丰這次回來台灣，也會到南部看看，因為南部有科學園區、陽明交大也有台南分部，人才也有，希望能幫助南部科技圈的發展。
蘇春槐強調，蘇姿丰在超微做的努力，不是為了擊敗對手，而是希望領帶產業向上，而這過程中，台灣扮演的角色很重要，蘇姿丰會把最重要的東西帶回台灣。而他也透露，蘇姿丰回台演講，親戚有20人上下專程從台南上來，表達力挺她的決心，蘇爸爸也自豪說，蘇姿丰做為企業的女性領導人，實屬難能可貴！