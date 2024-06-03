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SCFI 寫逾1年半以來高點、法人看好航海王Q3獲利　航運股走高

▲上海出口集裝箱運價指數（SCFI）截至上週為止，創超過一年半以來的新高水準，法人機構預期，貨櫃股第三季獲利有望表現亮眼。（圖／NOWnews資料照片）
▲上海出口集裝箱運價指數（SCFI）截至上週為止，創超過一年半以來的新高水準，法人機構預期，貨櫃股第三季獲利有望表現亮眼。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）截至上週為止，再較前一週上漲12.6%，是2022年8月底、超過一年半以來的新高水準。再加上法人機構預期，貨櫃股第三季獲利有望表現亮眼，因此激勵今（3）日航運股雖然開盤遭遇亂流，不過還是持續走高。

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上週五（31日）公布的SCFI指數為3044.77點，較前一週上漲12.6%，呈現連8漲，為2022年8月26日、也就是超過一年半以來的新高。4大主要航線再度瘋狂飆漲，遠東-美西40呎櫃（美元）直接大漲18%、達到6168每元，美東漲幅11%、達7206每元，歐洲漲幅也有9.7%、達3740美元，遠東道地中海則是漲11%、來到4720美元。

不僅4大主要航線大漲，包含澳紐、西非、南非、南美等航線也上漲，其中西非、南非周漲幅分別為14.92%、24.07%。

法人機構表示，SCFI指數從今年5月開始大幅反彈，由於需求旺季提前展開，又適逢紅海事件導致航商繞道消耗市場過剩運力，導致近期市場閒置率處於低檔水準，有望支撐第二季下旬至第三季運價維持在高檔水準。

獲利方面，航商運價認列至營收通常約遞延一至二個月時間，加上紅海事件繞道導致認列時點可能需較長時間，因此，5月之後的高運價有較高機率是認列在第三季。如果第二季下旬現貨運價仍維持上漲態勢不變，將有利推升市場對於第三季獲利的調升預期。

不僅是法人看好，連國內散裝航運商也看好後市表現，慧洋-KY董事長藍俊昇表示，區域衝突延續，迫使船舶繞道，有助運價與指數維持高檔，樂觀看待第二季傳統旺季；中長期來看，近兩年新船交船數量仍偏低，全球運力吃緊，有助推升散裝市況供不應求。

運價指數再度創波段高，再加上市場看好後市表現，激勵今日航運股有所表現，雖然早盤一度遭遇亂流翻黑，不過在買單的挹注下點火上攻，下午12點40分類股指數上漲1.6%。個股部分由上週五解禁的陽明帶頭衝，上漲逾5%、來到75.1元，成功站回5日線，其他個股也有表現，台灣虎航-創上漲將近5%，嘉里大榮、建新國際上漲逾3%，今日解禁的萬海則是上漲逾2%，長榮、志信也上漲逾2%。

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