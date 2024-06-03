黃仁勳秀台灣供應鏈！眾狂喊「關鍵最上游」被忽略：台積電也靠它

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黃仁勳欽點的名單曝光後，瞬間在網路上引爆熱議，許多網友認為「財富密碼公佈了」，紛紛看好這些公司的市場後續發展。還有一票網友笑稱，這張圖中還缺少了「關鍵最上游」，就是出品「綠色乖乖」的乖乖股份有限公司，甚至還進行後製，將乖乖商標合成在黃仁勳的投影片上。
乖乖文化在台流傳多年！科技大廠皆深信不疑
事實上，包含台積電等一種科技大廠，在各種重要的機械設備旁，總能看到一包奶油椰子口味的「綠色乖乖」，它象徵著機器能持續運轉亮起綠色燈號，不會出問題。此外，擺放的乖乖除了顏色只能是綠色之外，保存期限也需要注意，不能擺放到過期，否則就會失效。
這項文化隨著台灣科技業蓬勃發展，開始廣為流傳，甚至還一度登上英國BBC報導，到了今年初，台積電甚至還與乖乖聯名，推出限定「綠色金順乖乖」，一度爆發搶購轉賣潮。
「主機守護者」沒缺席COMPUTEX！乖乖推出聯名商品
COMPUTEX 2024台北國際電腦展即將從明（4）日登場，被譽為「主機守護者」的乖乖也沒有缺席，推出了聯名款旅行小包、收納袋、能量御守、滑鼠墊、貼紙等聯名小物，通通都是招牌的亮綠色，讓民眾購入之後，能擺在辦公室裡，讓機器運作長亮綠燈。
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