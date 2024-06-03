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側寫／蘇姿丰女王霸氣無法擋　回答問題快狠準！竟辦起小型簽名會

▲超微執行長蘇姿丰舉行國際媒體記者會，回答問題「快狠準」，結束後面對記者、粉絲要求合照簽名通通來者不拒。（圖／記者許家禎攝，2024.6.3）
▲超微執行長蘇姿丰舉行國際媒體記者會，回答問題「快狠準」，結束後面對記者、粉絲要求合照簽名通通來者不拒。（圖／記者許家禎攝，2024.6.3）

記者許家禎／台北報導

「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」開幕式今（3）日登場，超微執行長蘇姿丰專題演講也在全球記者會後進行，她以「高效能運算邁向AI時代」為題，台下座無虛席，演講時間約1個小時。隨後緊接著11點馬不停蹄舉辦超微國際媒體記者會，不到45分鐘有問必答，只見她回答問題「快狠準」，大約2到3分鐘就能回答一個問題，結束後現場媒體粉絲蜂擁而上，她也來者不拒，簽名、合照樣樣來，意外展現半導體女王親切的一面。

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超微執行長蘇姿丰在「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」主題演講中打頭陣，她以「高效能運算邁向AI時代」為題，場上秀出超微最新Ryzen 9 9950X桌面版CPU，可用於遊戲個人電腦，預計7月上市。另外，她也亮出Ryzen最新的第三代生成式AI處理器以及第五代EPYC資料處理中心CPU。

半導體女王蘇姿丰魅力不是蓋的，台下除了AI業界、企業、學者、分析師到場聆聽外，也有不少學生前來。另外，大老闆們也沒缺席，台塑董事長林健男、台化董事長洪福源及台塑化董事長陳寶郎，台塑三寶董座難得一塊兒現身，而力積電董事長黃崇仁也到場。蘇姿丰的父親蘇春槐也領軍台南親戚共20人北上力挺。

蘇姿丰雖然不像輝達執行長黃仁勳那樣講台語接地氣，但一上場也是元氣滿滿，桃紅色外套顯得精神奕奕，大喊「Good Morning，早安！大家好！」而過去上台必備的大鑽石戒子與項鍊今天也沒少，今天甚至兩手都戴上戒指氣勢非凡。場上她邀請微軟、HP、聯想、華碩等合作夥伴分享，氣氛輕鬆自然、話題引人入勝。

▲超微執行長蘇姿丰（圖／記者許家禎攝，2024.6.3）
▲超微執行長蘇姿丰回答國際媒體問題快狠準。（圖／記者許家禎攝，2024.6.3）
但專題演講完，蘇姿丰沒有休息，馬不停蹄立刻進行超微國際媒體記者會，場地不大但現場水洩不通。而記者會進行方式，似乎可以看出她做事一絲不苟、雷厲風行的個性，雖然臉上笑咪咪的，記者問題也有問必答，但回答問題只能用「快狠準」來形容，全場約半小時到45分鐘之間，一個問題僅用2到3分鐘回答，於是乎一連回答10多個問題，讓人見識到女王氣場十足。

蘇姿丰魅力無法擋，有粉絲一早就坐在「海景第一排」捕捉女王畫面，結束後立刻衝上前合照。值得一提的是，今天蘇姿丰一改過去見到媒體「快問快閃」的反應，今日記者會結束，竟然意外留在現場，與蜂擁而至的媒體與粉絲們辦起小型簽名會，合照、簽名通通來者不拒，好心情全寫在臉上，意外展現半導體女王親切的一面，現場有粉絲說，「這大概是女王最親民的一次了」！


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