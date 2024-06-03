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黃仁勳開金口點名43台廠　台積電衝至846元、台股終場大漲362點

▲台北股市今（3）日再吃大補，最高一度上漲438.32點、來到21612.54點，終場上漲362.54點或1.71%、收在21536.76點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（3）日再吃大補，最高一度上漲438.32點、來到21612.54點，終場上漲362.54點或1.71%、收在21536.76點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（3）日再吃大補，昨（2）日輝達執行長黃仁勳在演講中點名43家供應鏈台廠，並且表示AI在未來應用的可長可久，激勵大盤開高走高，最高一度上漲438.32點、來到21612.54點，終場上漲362.54點或1.71%、收在21536.76點，日K結束連3黑，成功站回所有均線，成交量為4333.21億元。

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大盤受激勵大漲，中小型股也隨之起舞，櫃買指數收在今日最高點260.45點，上漲2.61點或1.01%，日K結束連3黑，也站回所有均線，成交量為1120.07億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、陽明、長榮、萬海、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、陽明、萬海。

今日電子資金成交比重維持在6成以上、來到65.7%。其中權值三雄名列輝達供應鏈名單，因此今日股價表現亮眼，台積電開盤大漲18元、開在839元，隨後漲幅擴大，最高一度來到853元，上漲22元，終場上漲25元或3.05%，收在846元，結束日K連5黑，並且成功站回5日線，明天挑戰站回10日線，貢獻大盤指數有202點；鴻海同樣開高，最高一度來到179.5元，可惜盤中漲幅收斂，終場上漲4.5元或2.62%，收在176.5元，日K呈現連5黑，貢獻大盤指數有18點；聯發科則是尾盤急拉，收在今日最高點，上漲35元或2.83%，收在1270元，貢獻大盤指數有14點。

今日盤面最大亮點就在於黃仁勳昨日演講時點名的供應鏈個股，點名的43檔中有14檔亮燈漲停，分別是麗臺、聰泰、益登、圓剛、曜越、弘憶股、慧友、宸曜、新漢、艾訊、德律、廣運、迎廣、立端。其他個股也表現亮眼，凌華上漲逾8%，研揚、醫揚上漲逾6%，勤誠、和碩上漲逾5%。

此外也帶動相關AI概念股走勢強勁，創意上漲逾9%逼近漲停，台光電上漲逾6%，信驊、譜瑞-KY、智邦上漲逾4%。

黃仁勳旋風受惠者的機器人概念股今日也續強，彬台、穎漢、大拓-KY、羅昇亮燈漲停，和椿上漲逾9%，福裕上漲逾7%，直得上漲逾5%。

不僅如此，半導體族群集體上攻，類股指數上漲2.7%，位居漲幅排行亞軍，典範、金麗科亮燈漲停，凌陽創新上漲逾6%，穎崴上漲逾5%，M31、弘塑上漲逾3%，京元電子上漲逾2%。

非電族群也有表現，其中又以營建股最為強勁，類股指數上漲逾1.9%，其中隆大、京城、聯上、聯上發亮燈漲停，遠雄上漲7%，日勝生上漲逾5%，長虹、新陸上漲逾4%。

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