黃仁勳演講秀出「AI世界地圖」！觀眾驚見「1細節」：真的辱華了

獨／黃仁勳「整頭白髮」不肯染黑！理髮師揭原因　看到人性天花板

▲黃仁勳整頭「銀白髮」堅持不染黑，合作多年的理髮師Ray分享背後原因。（圖／翻攝Manor Salon FB）
▲黃仁勳整頭「銀白髮」堅持不染黑，合作多年的理髮師Ray分享背後原因。（圖／翻攝Manor Salon FB）

記者周淑萍/綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，所到之處都成為焦點，在昨（2）晚主題演講上，更是成功墊高台灣國際高度。黃仁勳除了招牌的黑色皮衣之外，銀白色的頭髮也成為民眾討論話題，但Ptt上有網友不解發問：「黃仁勳為什麼不把頭髮染黑?」卻遭眾人反駁，「白髮反而有霸氣」、「一堆強者都是白髮」。《NOWnews》實際採訪黃仁勳在台灣的指定理髮師Manor Salon老闆Ray，據他透露，黃仁勳認為「白髮也很好啊！」不需要另外染髮。

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黃仁勳黑色皮衣更凸顯銀白色的頭髮，在Ptt上卻有網友不解發問：「黃仁勳為什麼不把頭髮染黑？」此文一出卻遭打臉，留言區紛紛湧入回應：「白髮反而有霸氣」、「一堆強者都是白髮」、「有在動腦的象徵」、「（AMD）蘇媽也是」，也認為「他這年紀自然最好」。

▲黃仁勳白髮。（圖／翻攝Manor Salon FB）
▲黃仁勳從2017年開始，只要有到台灣有理髮的需求，就會前往Ray開的Manor Salon髮廊。（圖／翻攝Manor Salon FB）
黃仁勳髮質健康　配上簡約皮衣散發大神氣場

關於黃仁勳的頭髮造型，《NOWnews》實際採訪黃仁勳在台灣的指定理髮師Manor Salon老闆Ray。兩人從2017年第一次合作到現在，每次黃仁勳回台都會抽空過來處理頭髮，根據Ray透露，疫情前黃仁勳還會染髮，但要求不能是完全黑髮，要呈現他年紀該有的自然狀態，所以Ray通常會幫他調配冷棕色調，明度大概在6~7度的染髮劑。而在疫情期間，兩人有2年半沒有見面，再見到黃仁勳就是滿頭的銀白髮色。

根據Ray推測，可能在美國沒有特別染髮，而黃仁勳本人覺得自己白髮也很好啊！身為專業理髮師的Ray表示，黃仁勳目前85～90%全都是白髮，且因為沒有染燙又經常修剪，髮質相對健康，因此只要簡單俐落的髮型就會好看，搭配上簡約的黑色皮衣，自然呈現出大神風采。且以往染剪大約1.5小時，現在1小時以內就能完成，大大縮減這位極度忙碌的AI教父打理門面時間。

黃仁勳剪髮沒任何要求　一杯茶即可　

Ray也提到，黃仁勳私下為人非常低調，且不希望麻煩到別人，剪髮不會有任何要求，通常是店家主動給他一杯茶即可。特別的是，黃仁勳希望Ray高調的將兩人合照上傳並Tag他，黃仁勳希望透過他的影響力，幫助台灣、身邊認識的人、喜歡的店家變得更好，可以一起成功。Ray說，黃仁勳讓他認知到「人性的天花板」。

▲黃仁勳白髮。（圖／翻攝Manor Salon FB） ▲黃仁勳親自在Ray店內的電腦上簽名，還希望Ray能夠上傳他們兩人的合照，希望透過他目前的影響力讓髮廊更好。（圖／翻攝Manor Salon FB）

黃仁勳不只給小費　過年還會發紅包

黃仁勳2023年初回台時，Ray驚覺他瘦了一大圈，還特別關心他的健康，但去年下半年再來台時就已經調整好，這次再看到他的狀態更棒，感覺已經完全駕馭AI，黃仁勳向Ray透露：「真的很辛苦、很累，但很享受創造未來，可以因為AI爆發，對全球帶來更大的幫助。」

至於每次剪髮後會不會給小費？Ray低調說，黃仁勳是個完全不會吝於給小費的人，過年甚至會發送紅包，還會在上面寫名字，Ray認為紅包、小費金額不是重點，兩人的合作情意才是最重要的。

▲黃仁勳白髮。（圖／翻攝Manor Salon FB）
▲Ray提到黃仁勳給小費相當大方，過年期間甚至會給紅包。（圖／翻攝Manor Salon FB）

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