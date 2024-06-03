美元還有「利」可圖！定存年息仍有5%以上　專家建議這樣賺利差

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華南銀行也針對國內OBU客戶，即日起至6月28日推出「OBU金利HIGH」美金定存優惠專案，只要於專案期間自其他銀行匯入的OBU新資金，且該筆資金未曾辦理一般定存，單筆定存1萬美元以上，即可享1個月年利率5.05%、3個月年利率5.15%優利定存。以20萬美元定存3個月為例，年利率5.15％期滿即可領息約2575美元。
第一銀行即日起至7月31日也推出「美澳加人．四幣龍利HIGH」、「美澳雙幣．數位龍享利」優利定存雙響砲，不論臨櫃、網銀或是小資族，全方位滿足客戶需求，存款天期隨意搭、多元幣別自由配；美元、澳幣、加幣及人民幣，各幣別最高年利率分別享有5.22％、3.62％、4.22％及2.22％優惠利率。
值得注意的是，第一銀行「美澳加人．四幣龍利HIGH」臨櫃專案適用對象不限個人或企業均可承作，於專案期間自其它銀行匯入或新台幣換匯外幣新資金即可適用相對應優惠利率，最低起存額為3萬美元，可享3個月5.22%、6個月5.12%；2萬澳幣可享3個月3.52%、6個月3.62%；2萬加幣可享3個月4.12%、6個月4.22%及10萬人民幣可享3個月2.12%、6個月2.22%。
至於「美澳雙幣．數位龍享利」網銀專案則限第一行iLEO數位存款帳戶購買，以新台幣換匯，超低金額門檻1000美元或澳幣即可承作，100天美元5.12％、澳幣3.42％超優利，同時還享有換匯匯率美元減3.8分、澳幣減4分。以網銀專案1萬美元、100天、利率5.12％為例，到期即可領約142美元，相當於新台幣4500元利息，等於現賺1張美國迪士尼門票。
不過，由於近期金融市場受全球經濟情勢影響，各國股匯市波動較大，將資產配置於定期存款屬於較無風險且穩健的方式。銀行也提醒，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，避免日後美元轉換為其他幣別時，可能產生匯率兌換風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議布局外幣資產同時，應多加留意全球經濟情勢及金融市場走勢，妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠則建議，若擔心美國降息美元反轉，建議美元定存選擇短天期，在降息之前，美元相對下跌空間仍有空，但也不會強到哪去，只是短期美元仍有「利」可得，而隨著降息時程逼近，建議美元就開始減碼，因為到時非美貨幣會開始轉強，其中亞幣也一樣，只是升值空空仍要以「利率」為依歸，像日圓走升空間可能就不大，新台幣因利率較高，相對日圓較有升值空間。