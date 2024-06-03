黃仁勳效應！土洋法人同喊買75億　台股大漲362點、收21536點

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台北股市今日走高，昨日輝達執行長黃仁勳在演講中點名43家供應鏈台廠，並且表示AI在未來應用的可長可久，激勵大盤開高走高，最高一度上漲438.32點、來到21612.54點，終場上漲362.54點或1.71%、收在21536.76點，日K結束連3黑，成功站回所有均線，成交量為4333.21億元。中小型股也隨之起舞，櫃買指數收在今日最高點260.45點，上漲2.61點或1.01%，日K結束連3黑，也站回所有均線，成交量為1120.07億元。
今日電子資金成交比重維持在6成以上、來到65.7%。其中權值三雄名列輝達供應鏈名單，因此今日股價表現亮眼，台積電開盤大漲18元、開在839元，隨後漲幅擴大，最高一度來到853元，上漲22元，終場上漲25元或3.05%，收在846元，結束日K連5黑，並且成功站回5日線，明天挑戰站回10日線，貢獻大盤指數有202點；鴻海同樣開高，最高一度來到179.5元，可惜盤中漲幅收斂，終場上漲4.5元或2.62%，收在176.5元，日K呈現連5黑，貢獻大盤指數有18點；聯發科則是尾盤急拉，收在今日最高點，上漲35元或2.83%，收在1270元，貢獻大盤指數有14點。
今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、陽明、長榮、萬海、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、陽明、萬海。
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