樂天女孩陳伊「喝喜酒穿著」細節超有禮！粉絲狂讚：包緊緊也好看
樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」的高人氣成員陳伊，先前因為參加《全明星運動會》第四季，讓她的知名度再一次暴漲，獲得更多粉絲喜愛與支持。而近日陳伊也趁著工作的空檔去參加哥哥的婚禮，因為得體又不會暴露的婚禮穿搭，被許多網友狂讚：「懂得尊重新娘！很棒！」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
陳伊近日在社群上曬出她去參加哥哥婚禮的照片，並在貼文中寫道：「世界上擁有183公分單身好男人又少一位囉！祝福我哥新婚愉快、百年好合。」從貼文的照片中可以看到，陳伊跟哥哥有著超萌身高差，她放下一頭長髮，臉上畫了清新的妝容，身上穿著透膚襯衫，若隱若現的展現自己的美，下半身則搭配短裙跟高跟涼鞋，全身的色彩搭配相當舒適，也襯托出她穠纖合度的體態。
陳伊在照片中曝光了哥哥的真面目之後，不少網友看了都紛紛留言表示：「全家人顏值都好高」、「哇！妳哥哥真的很高耶！顏值也是蠻高的」、「恭喜伊哥，全家都超高顏值」、「好羨慕哥哥的身高」、「這樣穿很厲害耶！包緊緊還是很好看，腿超長」、「這一身打扮很尊重新娘」、「怎麼穿都好看」、「哥哥條件也很好耶！難怪可以結婚，我173都沒人要」、「你們家的基因真好。」
其實，陳伊從16歲就出現在螢光幕前，現為Rakuten Girls成員，也是女團伊梓帆的一員，過去曾是綜藝節目《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》的節目成員之一，她有過選秀節目、展場、啦啦隊、演藝圈等經歷，直到2021年才又回到熟悉的球場上，她曾說過：「我還是最喜歡在球場面對觀眾的那種氛圍。」如今曬出參加哥哥婚禮的照片，也讓不少粉絲都相當期待陳伊也能盡快有自已的婚禮，「什麼時候換你結婚」、「想趕快看到陳伊穿婚紗的樣子。」