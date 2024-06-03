川普髮夾彎開通TikTok帳號 粉絲數瞬間海放拜登10倍
前美國總統、共和黨籍總統參選人川普（Donald Trump）過去擔任總統期間曾以國安為由，推動禁止短影音平台TikTok（抖音國際版）在美國上架。然而，近期出現大轉彎，眼見民主黨的現任總統拜登在2月也進軍Tiktok，川普終於近日也悄悄開設帳號，且粉絲數隨即超越拜登約10倍。
國際中心顏得智／綜合報導
根據路透報導，川普週六（1日）晚間在TikTok上發佈首則影片，至今已約6000萬次觀看，粉絲數量則來到340萬，大大超越2月就搶佔TikTok的拜登，拜登與副手賀錦麗聯名的帳號，至今的粉絲數為34萬。
川普在1日晚間所發布的短片中，先是提到自己對於加入TikTok感到很榮幸，隨後畫面帶到紐澤西州紐瓦克(Newark)保德信中心(Prudential Center)觀看終極格鬥冠軍賽(Ultimate Fighting Championship，UFC)的現場，他與許多人拍照致意，觀眾也發出「我們愛川普」的喊聲。
值得注意的是，拜登今年稍早才簽署TikTok相關法案，強制母公司字節跳動在明年1月前出售TikTok，否則將在美國下架；字節跳動正向法院提出異議。