「以農創業」正時興　張清榮：農業局將成青農有力後盾

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多數青農因有傳承家業責任而選擇從農，但近年卻有許多青年不隨同儕畢業後求職上班，反而跳脫框架創業成為「農一代」！不到30歲的型農陳謀韋大學向家人夥伴募集資金在旗山成立16公頃的「卡多酪梨農場」以機械化種植減少人力支出，也在3年內陸續取得生產溯源及產銷履歷驗證，今年並合作加工研發酪梨冰淇淋希望布局產業上下游發展，期許未來自家品牌酪梨能在市場佔有一席之地。
另一位型農則是來自桃源區寶山部落有超過十多年護理師資歷更獲選原民會百萬創業計畫的杜寶珍，傳承父母自然農法山茶種植並創辦「珍.康普茶」，因想追尋部落山茶文化而把長輩記憶中的「紅茶菇」完美發酵培育養成康普茶，再以新穎時尚包裝讓新舊交融出驚喜印象，「珍.康普茶」。杜寶珍表示，這次培訓收穫是遇上多位同樣來自原鄉的女性同學，也正在農業之路奮鬥當中，讓她明白選擇這條路一點也不寂寞。
張清榮表示，農業局持續辦理青年農民培訓計畫以推動農業六級產業化，讓生產、加工到銷售的過程都能創造產業價值，也讓一級、二級、三級產業共伴效益加乘，從農夥伴們透過持續學習及合作共榮共好，更樂於看見大家成為彼此農業路上最重要的合作夥伴，農業局會繼續提供各種支持協助，成為大家從農路上最有力的後盾！