全台最獨特「穿木屐躦鯪鯉」慶端午　震撼登場

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吳世瑋表示，全台唯一「穿木屐躦鯪鯉」踩街慶端午文化是南屯特有的民俗活動，年年吸引數千人參加，更登錄為台中市民俗類文化資產；而「麻芛湯」則是台中特色美食，由黃麻烹飪製成，為端午時節盛產美食，清熱退火，「呷肉粽配麻芛」更成為台中特有的美食組合，也是全台最特別的慶端午組合。歡迎全國各地民眾端午節當天到南屯老街一同穿木屐踩街，透過震天價響的「喀喀聲」，來喚醒冬眠的「穿山甲」幫農地翻土，祈求五穀豐收，同時昭告夏天的到來。
林秋萬說，公所延續南屯百年傳統，端午節當日盛大舉辦「穿木屐躦鯪鯉」活動，今年活動再度創下歷史紀錄，包括首度舉辦「鴕鳥蛋」立蛋競賽，以及首次開放50組家庭報名，穿著親子裝一同踩街慶祝，當日完成踩街的小朋友，還可獲得活動限定「咖咖斜背包」。此外，今年南屯在地里隊、社區及相關單位已組成24隊響應參加，預估踩街人數將突破1,200位。感謝在地民間團體的共襄盛舉，活動當日萬和宮、文昌公廟及台中魚市場將提供3,000份的麻芛湯、肉粽及魚丸湯，免費供民眾品嚐。
南屯區公所表示，今年穿木屐躦鯪鯉活動從上午10時延續到下午5時，除令人震撼的踩街活動外，還有鴕鳥蛋趣味立蛋競賽、文創彩繪、親子裝踩街、歡樂氣球秀、街頭藝人表演及四人木屐競走等趣味競賽，下午2時副市長黃國榮也會出席現場與大家同樂。
此外，此次特別規劃親子裝踩街活動，將於明(4)日上午8時30分起開放網路報名，限額50名，報名成功且於活動當日完成踩街的參加者，將可獲得「咖咖斜背包」（僅贈送國中以下孩童）。現場文創攤位提供3款DIY手作體驗，共6場次，採現場報名，歡迎民眾發揮創意，製作個人獨一無二的專屬作品。
南屯區公所說明，參加踩街的民眾，活動當日下午1時起，即可排隊領取限量版南屯吉祥物「咖咖鑰匙圈」及摸彩券1張，當日將抽出70吋液晶電視、電風立扇等獎項幸運得主。詳細活動及報名資訊請至2024南屯穿木屐躦鯪鯉-踩街嘉年華活動官網查詢，歡迎大家相約到南屯一同「穿木屐躦鯪鯉，呷肉粽配麻芛」。