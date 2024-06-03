來看老公！黃仁勳演講「妻子Lori」現身支持　燦笑模樣曝

黃仁勳演講列出「網驚怎辦到？」　 輔大親自解密

▲輔大藍易振校長（左五）與台新金控董事長，同時也是輔大傑出校友的吳東亮針對AI以及ESG永續合作。（圖／輔大提供）
▲輔大藍易振校長（左五）與台新金控董事長，同時也是輔大傑出校友的吳東亮針對AI以及ESG永續合作。（圖／輔大提供）

記者許若茵／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館演講，主題為「開啟產業革命的全新時代」，黃仁勳在背板上秀出一張台灣地圖，列出輝達在台的供應鏈夥伴，天主教輔仁大學名列其中，引起網友好奇「輔大是怎麼辦到的？」輔大今（3）日親自解答，是因為輔大利用輝達GPU建置「AI雲」，凡舉教學、研究、產學合作，連想進輝達（NVIDIA）工作的考照課都有。

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輔大說明，與NVIDIA的進步緊密合作，同時也與微軟、亞馬遜(AWS)、GOOGLE合作，藍易振校長為資訊專長，加碼大力推動已設置多年的「AI人工智慧發展中心」，進行包括人才培育、提升研究能量以及跨領域整合等三大面向研究。

自2020年以來，輔大持續投資高效能輝達（NVIDIA）GPU設備建置「AI雲」，提升教學、研究和產學合作能力。這些投資包括購買了多台RTX 8000和V100 GPU，廣泛應用於各學院和研究中心。

輔大分享，包括開設輝達NVIDIA認證課程，已有逾百位同學考上燙金的證照；並推出了國內首個結合AI與資訊安全的「人工智慧與資訊安全學士學位學程」。系所方向，包括資管系、資工系、管理學院大數據專業、醫資學程、文學院、外語學院、教育學院等，連宗教系都有「宗教與AI」，所以幾乎全校都在使用GPU資源，學生廣泛運用AI。

輔大提到，還有職業運動員最信任的輔大運醫中心，結合輔大附設醫院、新光醫院、國泰醫院等，進行資源整合與合作，利用AI抓出詳細的資料，發展智慧醫療、精準健康，協助醫師快速精確揪出疾病，給予最有效的治療。

同時，輔大指出，利用AI優勢進行產業界合作，建立大數據研究中心，集結來自產業界的資源發揮所長進行跨領域的整合，分析百姓大小事，精確推估預測發展。輔大積極引領AI+ESG結合邁向大學永續經營，朝向SDGs指標大步前進的優質頂尖大學，百年輔大再現風華。
 

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