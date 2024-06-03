黃仁勳演講列出「網驚怎辦到？」　 輔大親自解密

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自2020年以來，輔大持續投資高效能輝達（NVIDIA）GPU設備建置「AI雲」，提升教學、研究和產學合作能力。這些投資包括購買了多台RTX 8000和V100 GPU，廣泛應用於各學院和研究中心。
輔大分享，包括開設輝達NVIDIA認證課程，已有逾百位同學考上燙金的證照；並推出了國內首個結合AI與資訊安全的「人工智慧與資訊安全學士學位學程」。系所方向，包括資管系、資工系、管理學院大數據專業、醫資學程、文學院、外語學院、教育學院等，連宗教系都有「宗教與AI」，所以幾乎全校都在使用GPU資源，學生廣泛運用AI。
輔大提到，還有職業運動員最信任的輔大運醫中心，結合輔大附設醫院、新光醫院、國泰醫院等，進行資源整合與合作，利用AI抓出詳細的資料，發展智慧醫療、精準健康，協助醫師快速精確揪出疾病，給予最有效的治療。
同時，輔大指出，利用AI優勢進行產業界合作，建立大數據研究中心，集結來自產業界的資源發揮所長進行跨領域的整合，分析百姓大小事，精確推估預測發展。輔大積極引領AI+ESG結合邁向大學永續經營，朝向SDGs指標大步前進的優質頂尖大學，百年輔大再現風華。
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