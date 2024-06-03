高市警少年隊長陳仁正打頭陣　改版防詐少年蹲有亮點

繼經典男子團體ENERGY發行新單曲，搭配的舞蹈動作「16蹲」帶動模仿風潮，高市警局少年警察隊為宣導「防制詐騙」跟上潮流拍攝，在隊長陳仁正領軍下，與同仁一同創意發想，以琅琅上口的防詐口號、同時介紹淺顯易懂，一看明白的反詐宣導手拿版，要讓民眾用最簡單的方式遠離被詐危機。
記者郭凱杰／高雄報導
有鑑於青少年涉詐欺類型以車手最多，影片中由隊長陳仁正打頭陣，凸顯高雄隊打詐決心並藉16蹲熱潮展示全新「防詐少年蹲」，由少年隊隊員用最日常關懷的口吻提醒少年ㄟ，藉由淺白有力的宣導短語提醒青少年勿當車手別當詐騙集團的犧牲打。
影片中少年隊的員警們賣力蹲、亮相各款創意打詐手拿版，輕快有趣的旋律搭配充滿犯罪預防宣導熱情的少年隊員警，邀請青少年及民眾「一起來防詐少年蹲」，影片務必看到最後，你會發現少年隊賣力宣傳的亮點。
根據高市警政統計通報表示，112年高市府警察局打詐成績亮眼，詐欺案件發生數件為近5年新低，破獲率113.16%亦為近5年新高；與上年比較，發生數降幅及破獲率增幅皆居六都之冠。
少年詐欺案件從112年也下降為139人次，少年警察隊近年來除了加強查緝少年車手、人頭帳戶等各個詐欺面向，更在宣導上下足苦心、為吸引更多的青少年了解「反詐騙」的重要性，搭配時下最夯議題拍攝多部宣導短片，利用青少年慣於閱聽的網路平台，有效且快速的傳播防制犯罪思維。