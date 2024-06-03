墨西哥選出首位女總統！出身猶太家庭　能源博士肩負終結暴力使命

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加維斯也是一位女性候選人，墨西哥這次大選由兩位女性爭奪總統大位引發關注，且薛恩鮑姆的最終得票率非常可能超越現任總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）創下的54％紀錄，讓她不僅成為墨西哥史上第一位女總統，還是墨西哥史上得票率最高的總統當選人。
薛恩鮑姆出身自猶太裔學者家庭，祖父母當年為了躲避納粹，從歐洲移民到墨西哥，薛恩鮑姆的父母都是科學家，薛恩鮑姆本身也擁有能源工程博士學位，在加州的科學研究室工作數年，成為一位精通耗能與氣候變遷的專家。
也因為這樣的專業背景，讓薛恩鮑姆被延攬為墨西哥首都墨西哥市的環保局長，之後並順利當選為墨西哥市首位女性市長，替自己的總統之路打下基礎。
然而，雖然以男性陽剛文化著稱的墨西哥誕生了首位女總統，讓墨西哥政壇跨出了改變的一大步，但這個國家正深陷暴力陰霾，民間統計顯示一共有37位中央與地方候選人在這次大選過程中遇害，官方說法則是「只有」20幾位候選人遇害，即使如此也是相當驚人的數字。且據統計，墨西哥每天平均約有10名女性成人或孩童遭到謀殺。
薛恩鮑姆在發表勝選演說時，承諾將在前總統歐布拉多打下的既有基礎上繼續前進，打造墨西哥成為一個公平、更加繁榮的國家，「我不會讓你們失望」。
歐布拉多的濟貧法案為政府贏得許多民眾支持，這也使得歐布拉多支持的薛恩鮑姆獲得許多選民肯定。不過，外界也有擔憂，身為歐布拉多欽點的接班人，薛恩鮑姆要如何做到歐布拉多沒做到的事，那就是打擊暴力，墨西哥的幫派暴力在歐布拉多的任期內變得更加猖獗。
另外，薛恩鮑姆將與美國年底選出的新總統，在移民、經貿、毒品等議題展開雙邊談判，若屆時白宮的主人是川普，可以預料將會讓薛恩鮑姆感到頭疼，因為川普已經揚言將對墨西哥製造的中國汽車徵收100％的關稅，且將派特種部隊去打擊販毒集團。