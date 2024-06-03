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COMPUTEX喜見「台灣另類黑科技」！聯名乖乖推周邊商品掀預購潮

▲COMPUTEX與台灣選貨店plain-me，以及本土零食乖乖，三方強強聯手推出「最強周邊」，並以「MR.PROTECTOR」為題，企劃紀念品快閃店。（圖／記者鄭妤安攝）
▲COMPUTEX與台灣選貨店plain-me，以及本土零食乖乖，三方強強聯手推出「最強周邊」，並以「MR.PROTECTOR」為題，企劃紀念品快閃店。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安/台北報導

全球科技盛事COMPUTEX將於明（4）日正式開展，與台灣選貨店plain-me以及本土零食乖乖三方攜手推出周邊商品，5月30日周邊開賣第1天，有乖乖圖樣的東西幾乎都賣完了，意外掀起網友預購潮，現貨商品會自明日起於快閃店限量販售，每人每款式限購兩組。

COMPUTEX連結國際大廠、全球科技業者、新創團隊及業界的專業買主，展現台灣產業的卓越實力，攜手開創無限科技契機。這43年來，COMPUTEX見證了全球科技產業的發展脈動，不僅是人類展現演算力的重要平台，更是國際資通訊、科技業展覽的頂尖品牌。

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今年COMPUTEX眾星雲集，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格等國際AI大咖接遠道而來，引發各界關注，關於展覽的各項數字包括參展國家與廠商、參觀人數、媒體報導等也都表現亮眼，可謂盛況空前。

此外，COMPUTEX與台灣選貨店plain-me，以及本土零食乖乖，三方強強聯手推出「最強周邊」，並以「MR.PROTECTOR」為題，企劃紀念品快閃店，融合了COMPUTEX以及台灣科技業中被視為護身符的經典零食，延伸「綠乖乖保平安」的守護意涵。聯名商品包含旅行小包、收納袋、服裝、帽子、手機掛繩、滑鼠墊、能量御守、能量透明貼紙等。

配合展覽主軸「Connecting AI」，此次周邊商品宣傳以AI及3D技術詮釋形象視覺，完美調和在地特色、服裝設計與科技創新的文化軟實力，展現富有台灣味的文創精神，同時向世界展示台灣科技島可愛又獨特的魅力。

plain-me共同創辦人Tim表示，5月30日周邊開賣第1天，有乖乖圖樣的東西幾乎都賣完了，其中，乖乖版的Plain-me經典旅行小包以及收納袋更是備受關注，掀起一波網路預購潮。現貨商品會自明日起於快閃店限量販售，每人每款式限購兩組，商品賣完後，無論現場或plain-me官網，皆接受商品預購。

plain-me於此次快閃店計畫中，獨創標語「kuai kuai keeps everything alright」笑瘋網友，有網友幽默表示「要低調吧，怎麼把台灣黑科技秀出來」，也有人認為，不只台積電，乖乖其實也是台灣的護國神山。

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