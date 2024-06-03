泰國現象級恐怖喜劇登台！票房破1億元　《猛鬼聲泣泣》來台上映

我是廣告 請繼續往下閱讀
《猛鬼聲泣泣》是風靡泰國影壇整整17年，家喻戶曉的恐怖喜劇《頑皮鬼》系列宇宙的第十部新作，本片故事獨立，就算觀眾沒看過前作，也不會有看不懂的疑慮。而由鬼才喜劇名導普安農編導的《頑皮鬼》系列，由於每一集故事都大膽嘲弄上映當年，泰國的政治、社會時事，以及當紅的熱賣電影，甚至在每部作品都會邀請當年最受歡迎的演員客串或共同主演。舉凡當年最紅的《咒怨》、《斷背山》（Brokeback Mountain）、《暮光之城》（Twilight）等片，甚至是風靡全亞洲的韓劇《來自星星的你》，以及新冠疫情等時事元素，都曾被加入到前作當中幽默調侃，讓觀眾在「嚇到尖叫」與「笑到閃尿」之餘，也看得心有戚戚焉，引發大量話題討論，更被觀眾美譽是「泰國的爆笑編年史」。
不僅如此，本片也勇於挑戰性別議題，角色設定多為跨性別者，包括飾演跨性別大媽「桃姐」的賈圖隆摩喬克，以及因為意外成跨性別為幽魂的「胖糕」科蒂阿拉姆博伊，還有由他一人分飾兩角的妹妹「胖達」，一直都是《頑皮鬼》系列的主要班底。最早期設定是「桃姐」與另外兩位跨性別大媽，原本是拳擊館老闆，但因為被騙，於是共同投資興建了男生宿舍。某天年輕的女學生在宿舍裡被渣男欺騙，因此從宿舍墜樓身亡。後來「胖糕」也因為準備跟男友嘿咻時，不小心撞到浴室的馬桶而意外身亡，成為鬼魂開始對宿舍裡的所有男人們橫衝直撞。自此之後，每集宿舍中都有不同的鬼魂縈繞，成為故事的主要場景之一。
本片上映四天更輕鬆突破5000萬台幣票房，順利勇奪泰國首週票房冠軍。截至目前的總票房已經突破1.3 億台幣，不僅成為2024泰國年度票房第四名，也成為《頑皮鬼》系列最高票房之作。
這部在泰國熱賣超過1.3億台幣票房的年度現象級電影《猛鬼聲泣泣》，即將在7月5日爆笑上映。本片劇情描述在各地從事滅鬼工作的桃姐（賈圖隆摩喬克飾演），請來小幫手胖糕（科蒂阿拉姆博伊）協助管理自己經營的男生宿舍。就在桃姐前往一處神祕村莊時，兒子柯伊（威勒帝史馬來飾演）突然中邪，讓桃姐除了決定幫柯伊復原之外，一方面也打算解開柯伊的中邪謎團。不過，她卻發現自己陷入這個村莊的捉鬼行動當中。當她深入搜查時，還遇到村裡最陰魂不散的女鬼…。究竟這村莊發生了什麼事情？女鬼的神秘過去又是什麼？而柯伊又能否從中邪當中恢復過來呢？