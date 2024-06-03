華友聯攜手台灣三井不動產　強強聯手合建超高大樓

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建案基地1079坪，看準地段優勢與房市未來趨勢，規劃朝中型坪數精品住宅為產品定位，鎖定中高階菁英換屋客層，總樓層數地上31層、地下六層，產品規劃44到70坪，總戶數252戶、平面式停車位401 車，二棟建物單層四~五併，均質三房，部分戶別為雙主臥設計，戶戶三面採光。
華友聯集團董事長陸炤廷指出，此住宅結合交通優勢、藝術文化、豐富綠意及商業活力，形塑該區獨有之地段優勢，屬高雄市絕佳地段。高雄擁有海港、空港、三鐵、輕軌的交通優勢及寬闊的街道，屬六都內基本條件完備之城市。國泰重劃區位於高雄鳳山區，鄰近苓雅、前鎮、三民等行政區，因生活、交通機能發展成熟，屬人口稠密區，加上周圍國泰重劃區的生成，集眾多項優勢於此，鄰近之文化中心、文山特區大基地腹地已難尋覓，也讓此重劃區的發展讓人期待。
此建案位於光華路與議會路三角窗角地，外觀由高雄久負盛名之張文明建築師打造，雅元設計潘鳳凰設計師擔任美學總監，公設設計由日本三井不動產集團旗下MDT設計團隊規劃、中庭設計為上境景觀、外觀燈光設計為原碩照明設計、公設跟中庭景觀燈光為燈戲設計操刀。
陸炤廷表示，集結眾多國內外優秀設計師，團隊試圖讓美學細節與實用性達成共存，重視住戶的居住體驗及未來的擴充性，採制震建築及智慧建築標章標準設計，導入節能與空氣循環系統及濾水機制，地下室車位均配有電動車充電能源管理系統，讓建築更能因應時代及環境的孌化，期望透過規劃具有特色與内涵的精緻住宅，以區隔市場。