黃仁勳的5個生活習慣！「不戴手錶、愛逛夜市」原因曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳熱愛台灣夜市，日前還帶著台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里一起逛夜市。他在昨晚台大體育館主題演講時提起，「我臉上有一道很大的疤痕，那是因為我小時候，夜市有人正在洗刀，結果不慎臉被割傷。但正因如此，我對夜市的記憶非常深刻。」同時也大讚通化夜市有一攤賣水果「就讚、就齁呷」，趁機再次大力行銷夜市。
🟡2、不愛戴手錶
黃仁勳不同於其他富豪會配戴手錶，他透露沒有戴手錶的習慣，因為對他而言，「現在」才是最重要的。他也提到，輝達並沒有所謂的長期策略和計畫，因為他們想的都是「今天要做好什麼事？」
🟡3、總是穿皮衣
黑色皮衣已經成為黃仁勳招牌，有人就好奇為什麼總是穿皮衣？他回答「因為皮衣是我太太買的，所以我就穿，如果我不喜歡，我就得自己去買衣服」另外，如果只穿黑色皮衣，就不用想要穿什麼顏色，也能因此減少非必要決策。
🟡4、整頭白髮
黃仁勳除了招牌的黑色皮衣之外，近年滿頭白髮也相當搶眼，根據《NOWnews》實際採訪黃仁勳在台灣的指定理髮師Manor Salon老闆Ray指出，疫情前黃仁勳還會染髮，但要求不能是完全黑髮，要呈現他年紀該有的自然狀態，所以通常Ray會幫他調配冷棕色調，明度大概在6~7度的染髮劑。
疫情期間，兩人有2年半沒有見面，再見到黃仁勳就是滿頭白髮，而黃仁勳自己本人也覺得「白髮也很好啊！」網友對於黃仁勳的白髮也大讚「白髮反而有霸氣」、「一堆強者都是白髮」。
🟡5、Email不能超過6行
根據《Business Insider》報導，輝達的三名前員工指出，黃仁勳撰寫電子郵件的方式相當獨特，因為他希望可以快速、簡潔的了解郵件內容，所以文字不會超過6行，同時也要求員工這麼做。
員工指出，郵件中必須將內容簡化，但要易懂，避免被寫「TL；DR =Too Long Didn't Read太長了，懶得看」。如果發送了一封超長的郵件，代表需要直接對話，而不是透過Email溝通，也因為這樣的規範，讓輝達公司內的溝通更加順暢。另外，日前也有人透露，黃仁勳的備忘錄就像日本俳句一樣精簡。