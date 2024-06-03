黃仁勳演講秀出「AI世界地圖」！觀眾驚見「1細節」：真的辱華了

黃仁勳的5個生活習慣！「不戴手錶、愛逛夜市」原因曝光

▲黃仁勳近期來台所到之處一舉一動受到高度關注，《NOWnews》一次盤點關於黃仁勳的5個生活小習慣（圖／記者陳明中攝）
▲黃仁勳近期來台所到之處一舉一動受到高度關注，《NOWnews》一次盤點關於黃仁勳的5個生活小習慣（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

AI教父輝達執行長黃仁勳在昨(2)晚的主題演講中，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，期間更大讚「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱」。而黃仁勳近期來台所到之處一舉一動受到高度關注，其中包含熱愛逛夜市，甚至拉了台積電創辦人張忠謀一起迺夜市，並在演講中透露喜歡夜市的原因。《NOWnews》一次盤點關於黃仁勳的5個生活小習慣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡1、熱愛逛夜市

黃仁勳熱愛台灣夜市，日前還帶著台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里一起逛夜市。他在昨晚台大體育館主題演講時提起，「我臉上有一道很大的疤痕，那是因為我小時候，夜市有人正在洗刀，結果不慎臉被割傷。但正因如此，我對夜市的記憶非常深刻。」同時也大讚通化夜市有一攤賣水果「就讚、就齁呷」，趁機再次大力行銷夜市。

▲輝達執行長黃仁勳今（29）晚也被目擊與張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐，還被民眾直擊聚餐完加碼逛寧夏夜市，連高齡92歲的張忠謀也逛了，給足黃仁勳面子。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
▲黃仁勳演講時提起，自己臉上的疤痕，就是因為小時候，夜市有人正在洗刀，結果不慎臉被割傷，但也因為如此，讓他對夜市的記憶非常深刻。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
🟡2、不愛戴手錶

黃仁勳不同於其他富豪會配戴手錶，他透露沒有戴手錶的習慣，因為對他而言，「現在」才是最重要的。他也提到，輝達並沒有所謂的長期策略和計畫，因為他們想的都是「今天要做好什麼事？」

🟡3、總是穿皮衣

黑色皮衣已經成為黃仁勳招牌，有人就好奇為什麼總是穿皮衣？他回答「因為皮衣是我太太買的，所以我就穿，如果我不喜歡，我就得自己去買衣服」另外，如果只穿黑色皮衣，就不用想要穿什麼顏色，也能因此減少非必要決策。

🟡4、整頭白髮

黃仁勳除了招牌的黑色皮衣之外，近年滿頭白髮也相當搶眼，根據《NOWnews》實際採訪黃仁勳在台灣的指定理髮師Manor Salon老闆Ray指出，疫情前黃仁勳還會染髮，但要求不能是完全黑髮，要呈現他年紀該有的自然狀態，所以通常Ray會幫他調配冷棕色調，明度大概在6~7度的染髮劑。

疫情期間，兩人有2年半沒有見面，再見到黃仁勳就是滿頭白髮，而黃仁勳自己本人也覺得「白髮也很好啊！」網友對於黃仁勳的白髮也大讚「白髮反而有霸氣」、「一堆強者都是白髮」。

🟡5、Email不能超過6行

根據《Business Insider》報導，輝達的三名前員工指出，黃仁勳撰寫電子郵件的方式相當獨特，因為他希望可以快速、簡潔的了解郵件內容，所以文字不會超過6行，同時也要求員工這麼做。

員工指出，郵件中必須將內容簡化，但要易懂，避免被寫「TL；DR =Too Long Didn't Read太長了，懶得看」。如果發送了一封超長的郵件，代表需要直接對話，而不是透過Email溝通，也因為這樣的規範，讓輝達公司內的溝通更加順暢。另外，日前也有人透露，黃仁勳的備忘錄就像日本俳句一樣精簡。

▲「3兆男」輝達執行長黃仁勳昨(1)日身穿93號球衣現身台北大巨蛋，替中職味全龍隊伍開球，他也自曝因為開球壓力太大導致昨晚睡不好，賽前則用國、台、英語3聲道向現場觀眾致詞。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.01）
▲黃仁勳滿頭白髮，儼然成為他的招牌，他自己覺得「白髮也很好」。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.01）

獨／黃仁勳「整頭白髮」不肯染黑！理髮師揭原因　看到人性天花板

黃仁勳演講精華！「7重點」一文看懂：AI防天災、台灣是世界支柱

黃仁勳喊「台灣是非常重要國家」　中國網友崩潰：真制裁不了！

小粉紅崩潰在路上！「3兆男」黃仁勳熱情挺台　金句連發一次盤點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載