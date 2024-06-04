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麒點科技離職員工後悔道歉埋錯！人資曝 3 招防勞資糾紛

▲麒點科技離職工程師公開道歉，引起網友發文討論。（圖／翻攝自Dcard）
▲麒點科技離職工程師公開道歉，引起網友發文討論。（圖／翻攝自Dcard）

生活中心/綜合報導

麒點科技 Kronos Research 是名列全球加密貨幣交易量前十大團隊，被譽為「台灣幣圈之光」，不料在 2020 年捲入勞資糾紛，搞鬼的 2 名工程師最後遭判刑，日前發出公開道歉文，推翻自己在訴訟過程的說詞，承認是自己對於獎金機制的誤解，引起網友熱烈討論，也釣出人資分享離職前後大忌，以及勞資雙方應如何好聚好散，「否則揹上前科都得不償失」！

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創立於2018年的麒點科技 Kronos Research，短短幾年就創下每日平均交易額50億美元、單日最高交易額230億美元的紀錄，是相當具有潛力的量化交易團隊，但在2020年，離職的兩名工程師因不滿公司分紅制度，合謀在模擬和預測分析程式碼中嵌入錯誤，達成「報復」目的，不過最後案情大反轉，其中一名工程師於6月1日在個人臉書發布公開道歉文，坦承是自己誤解了公司獎金發放制度。

▲網友詢問麒點科技評價，釣出知情人解答。（圖／翻攝自Dcard）
▲網友詢問麒點科技評價，釣出知情人解答。（圖／翻攝自Dcard）
消息一出立刻引發話題，網友以「#請益 麒點科技 Kronos 評價」為題發文，表示自己和朋友最近想找純軟的職缺，對麒點科技 Kronos很有興趣，看到相關新聞後想詢問事件細節，以及麒點科技內部工作氛圍。數名網友表示自己或朋友面試過麒點科技，透露「實力得前5%才進得去的公司...薪水之高 但雜魚如我進不去 無可奉告」、「強者朋友在裡面 那錢是真的很多 環境聽說很不錯 缺點就是很挑人XD」。也有部分網友對於該事件發表評論，「簡單來說就是之前離職工程師不爽公司給不夠多，故意埋錯程式碼想讓公司賠錢然後被起訴判刑，看這報導應該是知道誰才是小丑」、「有夠不道德的...很少看到這種勞方比資方過分的，如果資方真的有在法律上待你不佳，可以去申訴，用這種方式只會造成更嚴重的後果」。

Dcard工作版也因此釣出人資網友發文分享「離職員工大忌，麒點科技事件可以學到什麼？」逐條分析兩位離職工程師可能背上的刑責，並貼上工程師相關道歉聲明新聞連結，表示兩名工程師提到自己誤解獎金發放制度，而不是公司沒發，推翻自己在訴訟過程的說詞。原po有感而發道「作為小小人資，想說借機會跟大家分享僱傭關係中該知道的基本法律，像是離職員工跟公司之間有哪些常遇到的法條與大忌，或是如果真的和公司有糾紛又可以做哪些事」，並歡迎法務專業人事指正補充。

▲人資針對事件發文解答勞資糾紛應如何妥善處理。（圖／翻攝自Dcard（示意））
▲人資針對事件發文解答勞資糾紛應如何妥善處理。（圖／翻攝自Dcard（示意））
他列下5點勞方、資方常見法律衝突，包括保密條款、智慧財產權、離職交接、離職預告期及競業禁止，更提醒離職大忌可分為「違反勞動契約義務」以及「觸犯其他刑事法律」兩類。在勞動契約方面，最容易被判重罰的是違反「保密義務和侵害智財權」，洩露公司機密、竊取商業文件、盜用原始碼等，都可能讓你賠到脫褲。刑事法律大忌則有「入侵電腦罪」、「妨害電腦使用罪」、「背信罪」以及「侵占罪」，「以上這些行為已經超出單純的勞資糾紛，而是涉及刑事，千萬要注意」，表示麒點科技新聞中的案例就是屬於妨害電腦與背信。

人資網友最後也告訴大家「如果真的被虧待，該如何處理」？他建議3點做法：「檢視勞雇合約，嘗試溝通」、「申訴、蒐證」、「找律師或律師朋友」，再三提醒大家「千萬不要因為一時情緒上來就失去程序正義（？）的採取極端違法行為，否則揹上前科都得不償失的」！

貼文引起一票網友迴響，「我之前公司也有個同事離職時把客戶的資料都拷走，後來也是被告了」、「感謝分享，剛好準備離職在擔心競業的問題」，也有人疑惑「這間薪資福利不是高到爆嗎？工程師有多大怨念啊」，原po回應表示常見的勞資糾紛多為「我覺得我的付出值得更多、更好」，勞方或許有可能談到更好的條件，但資方只要照著僱傭合約來辦理，都是合法的，衷心勸告大家不論是過於自滿或誤解，堵上自己未來造謠生事，都不是明智的。

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