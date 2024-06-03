黃仁勳台大演講「背板上有哪些公司」？全球與台灣近百家名單公開

黃仁勳點名！NVIDIA與師大、技嘉打造元宇宙實驗室

▲國立臺灣師範大學因應科技產業跨域需求，攜手企業產學合作，像是和輝達NVIDIA、技嘉科技GIGABYTE兩大科技公司產學合作，打造全臺首座元宇宙動態捕捉實驗室。（圖／師大提供）
▲國立臺灣師範大學因應科技產業跨域需求，攜手企業產學合作，像是和輝達NVIDIA、技嘉科技GIGABYTE兩大科技公司產學合作，打造全臺首座元宇宙動態捕捉實驗室。（圖／師大提供）

記者許若茵／台北報導

日前創辦人黃仁勳的人工智慧主題講簡報中，除了超過40家臺灣供應鏈廠商名單外，臺師大校徽也名列其中。師大分享，因應科技產業跨域需求，攜手企業產學合作，將課程融入產業培訓，像是和輝達NVIDIA、技嘉科技GIGABYTE兩大科技公司產學合作，打造全臺首座元宇宙動態捕捉實驗室，把人工智慧與表演藝術融入內容創作中。

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師大與輝達的合作始於2023年，以「元宇宙」領域出發，透過技嘉科技高效能電腦、綠幕、光學動態捕捉攝影機及虛擬實境動態即時追蹤視覺預覽系統等設備，配合NVIDIA專為創作者量身打造Studio平臺，與獲認證的技嘉創作者筆電AERO16，將多元數位創作工具帶入校園之中，協助臺灣培育更多數位創作人才。 

主導專案計畫的臺師大設計學系特聘教授黃心健表示，有些創作需要現場場勘、與其他單位協作，透過便於攜帶的技嘉筆電，滿足「數位遊牧民族」需求外，NVIDIA Studio 開發的專屬驅動程式，RTX GPU 可為創作帶來加速優化，也適用各類型的人工智慧工具，替使用者帶來流暢、穩定的創作體驗，希望透過先進的硬體配備進一步強化教學與人才培育，也希望成為學生接軌業界技術的基地。 

元宇宙動態捕捉實驗室利用UNITY 3D引擎進行虛擬角色的創作，並透過即時動作捕捉系統將真實人物的動態記錄下來，能在虛擬空間中設計即時互動的演出，配合 5G網路場域，還打造出即時整合虛擬背景的異地共演方案，讓觀眾即使身處遠方，也能即時使用 VR 設備觀賞舞者的表演，讓人文藝術與科技領域在元宇宙中交會。 

面對「跨域科技產業創新」的需求，臺師大去年也成立「跨域科技產業創新研究學院」，由前總統蔡英文、臺師大校長吳正己及合作企業共同揭牌，以學院為統整單位，透過學院整合不同領域師資及教學資源，同時結合市場的趨勢與企業前瞻研發需求，讓學院成為跨領域創新的推動引擎，形成學企合一，使學生能夠在跨領域學習及前瞻技術商業化的框架下，達到即學即用的目標，同時將學研成果帶進企業。 

產創學院下設的AI跨域應用研究所，聚焦人工智慧、物聯網科技、智慧製造，並與臺灣半導體科技廠攜手，以「智慧顯示科技開發與應用」、「元宇宙3D顯示器」、「影像顯示器智慧製造與自動生產校正」及「智慧資安技術發展」為主題，透過產學合作機制與企業開發相關應用，加速孵育AIoT（人工智慧物聯網）新創服務，朝向國際市場邁進。  

跨域科技產業創新研究學院扣合教育部五大重點領域中「人工智慧」、「智慧製造」、「循環經濟」，並與趨勢科技、友達光電、麗臺科技、瑞昱半導體等12家科技廠合作，希望建立學術界與產業界間系統性協力機制，把學校與產業緊密連結，將學術與實務兩端共同投入前瞻應用研究培育人才，攜手業界為臺灣下個世代的科技發展，注入更多活力與動能。 

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