黃仁勳點名！NVIDIA與師大、技嘉打造元宇宙實驗室

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主導專案計畫的臺師大設計學系特聘教授黃心健表示，有些創作需要現場場勘、與其他單位協作，透過便於攜帶的技嘉筆電，滿足「數位遊牧民族」需求外，NVIDIA Studio 開發的專屬驅動程式，RTX GPU 可為創作帶來加速優化，也適用各類型的人工智慧工具，替使用者帶來流暢、穩定的創作體驗，希望透過先進的硬體配備進一步強化教學與人才培育，也希望成為學生接軌業界技術的基地。
元宇宙動態捕捉實驗室利用UNITY 3D引擎進行虛擬角色的創作，並透過即時動作捕捉系統將真實人物的動態記錄下來，能在虛擬空間中設計即時互動的演出，配合 5G網路場域，還打造出即時整合虛擬背景的異地共演方案，讓觀眾即使身處遠方，也能即時使用 VR 設備觀賞舞者的表演，讓人文藝術與科技領域在元宇宙中交會。
面對「跨域科技產業創新」的需求，臺師大去年也成立「跨域科技產業創新研究學院」，由前總統蔡英文、臺師大校長吳正己及合作企業共同揭牌，以學院為統整單位，透過學院整合不同領域師資及教學資源，同時結合市場的趨勢與企業前瞻研發需求，讓學院成為跨領域創新的推動引擎，形成學企合一，使學生能夠在跨領域學習及前瞻技術商業化的框架下，達到即學即用的目標，同時將學研成果帶進企業。
產創學院下設的AI跨域應用研究所，聚焦人工智慧、物聯網科技、智慧製造，並與臺灣半導體科技廠攜手，以「智慧顯示科技開發與應用」、「元宇宙3D顯示器」、「影像顯示器智慧製造與自動生產校正」及「智慧資安技術發展」為主題，透過產學合作機制與企業開發相關應用，加速孵育AIoT（人工智慧物聯網）新創服務，朝向國際市場邁進。
跨域科技產業創新研究學院扣合教育部五大重點領域中「人工智慧」、「智慧製造」、「循環經濟」，並與趨勢科技、友達光電、麗臺科技、瑞昱半導體等12家科技廠合作，希望建立學術界與產業界間系統性協力機制，把學校與產業緊密連結，將學術與實務兩端共同投入前瞻應用研究培育人才，攜手業界為臺灣下個世代的科技發展，注入更多活力與動能。
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